Primo Appuntamento torna su Real Time con la decima stagione e un ristorante tutto nuovo

La decima stagione di Primo Appuntamento si prepara a debuttare in prima TV assoluta su Real Time da martedì 1° settembre alle 21:30. Il celebre dating show, diventato un vero fenomeno televisivo, celebra questo importante traguardo con una serie di novità che promettono di sorprendere gli spettatori affezionati e conquistare nuovi fan. Flavio Montrucchio resta saldo al comando, confermandosi ancora una volta come il volto simbolo e il 're di cuori' del programma. L'essenza dello show resta invariata: emozioni genuine, reazioni spontanee e affinità autentiche tra i single vengono mostrate senza filtri, in un contesto dove non esistono giudizi né etichette predefinite.

La grande novità di questa edizione è il ristorante completamente rinnovato. L'ambientazione moderna e sofisticata, arricchita da un elegante tocco mediterraneo, regala ai partecipanti un'atmosfera accogliente e contemporanea, pensata per mettere a proprio agio i single fin dal loro ingresso. Tra gli spazi rivisitati, spiccano nuove stanze ideate per favorire la conoscenza e l'intimità: una sala dedicata ai momenti più personali, un photo booth dove immortalare il ricordo del primo incontro e una stanza interattiva per rilassarsi con giochi e karaoke, facilitando così la complicità anche tra i più timidi.

Il cast del programma accoglie nuovi volti anche tra lo staff. Il nuovo barman Marco, noto per il suo sorriso coinvolgente, e i nuovi camerieri sapranno conquistare il pubblico e creare un clima informale e caloroso, contribuendo a rendere unica l'esperienza del primo appuntamento televisivo.

Primo Appuntamento si conferma così uno show capace di andare oltre i cliché, offrendo uno spazio libero dove esprimersi e mettere in gioco i propri sentimenti. La nuova stagione prevede 15 puntate da 75 minuti ciascuna, prodotte da WBITVP per Warner Bros. Discovery. Per chi non vuole aspettare la messa in onda su Real Time, le puntate saranno disponibili in anteprima streaming su discovery+.