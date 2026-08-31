Claudio Baglioni lancia il videoframmento Amori in Corso per il GrandTour LaVitaÈAdesso

Claudio Baglioni prosegue il suo viaggio artistico con il progetto multimediale "frammenti" sui propri canali social ufficiali, offrendo ai fan una nuova tappa nell'avvicinamento a "CHE NOTTE È QUESTA! la partenza". È ora online il videoframmento di "AMORI IN CORSO", tratto dall'album dei record La Vita È Adesso, disco più venduto di sempre in Italia.

La voce recitante in questo nuovo episodio è affidata all'attrice Claudia Gerini, che interpreta alcuni passaggi chiave del testo della canzone. Le immagini del video mescolano materiale storico e nuove elaborazioni visive, accompagnate dalla suggestiva colonna sonora del brano di Baglioni. Il risultato è un racconto emozionale capace di unire ricordi, testimonianze e attese per i grandi eventi che celebreranno la musica italiana.

Il progetto "frammenti" si sviluppa come un percorso narrativo inedito che, settimana dopo settimana, ripercorre le tracce de La Vita È Adesso tramite video, grafiche, illustrazioni e prestigiose voci dello spettacolo italiano. Con questo miscuglio di appunti, ricordi, annotazioni si prepara il bagaglio per il GrandTourLaVitaÈAdesso e si vive la vigilia che porta a "CHE NOTTE È QUESTA! la partenza", a Piazza di Siena, dove 44 anni fa, il 24 ottobre 1982, si tenne il concerto di Alé-Oó, prima grande adunata della musica live italiana.

L'attesa è tutta per il 24 ottobre 2026, quando il debutto di "CHE NOTTE È QUESTA! la partenza" inaugurerà uno straordinario ciclo di sette concerti live a Piazza di Siena, Villa Borghese, nel cuore di Roma. Gli spettacoli proporranno il repertorio più celebre di Claudio Baglioni e, per la prima volta, l'esecuzione dal vivo di tutte le canzoni dell'album simbolo della sua carriera.

Il GrandTour si concluderà con un grande evento speciale, "CHE NOTTE È QUESTA! il ritorno", previsto per il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali. Un percorso che celebra non solo la carriera di Baglioni ma anche la storia della musica italiana dal vivo, coinvolgendo fan di diverse generazioni e portando ancora una volta la musica nel cuore di Roma.