Primogenito porta il suo primo vero concerto al Monk di Roma l'8 ottobre

Primogenito, giovane cantautore romano classe 2004, si prepara a salire sul palco del Monk di Roma giovedì 8 ottobre per quello che ha definito sui social il suo primo vero concerto. Un appuntamento imperdibile che arriva dopo le esibizioni al Concertone del Primo Maggio di Roma, al MI AMI Festival di Milano e ad altre speciali date estive, segnando una tappa fondamentale per il musicista che negli ultimi anni ha saputo conquistare pubblico e critica.



Il live al Monk rappresenta il primo spettacolo completamente dedicato al suo progetto artistico, pensato per trasportare dal vivo tutta l'energia e la scrittura originale che caratterizzano Primogenito. Il club romano sarà così trasformato nel palcoscenico delle sue storie, dove l'immaginario personale si fonde con il racconto della periferia e delle emozioni quotidiane.



I biglietti per la serata, organizzata da Magellano Concerti, sono già disponibili online. Il concerto sarà l'occasione per ascoltare dal vivo l'EP di debutto "Affogare in acque amiche", pubblicato da EMI Records Italy/Universal Music Italia. La raccolta propone sei brani che si immergono in un mondo di mitologie urbane e suggestioni autobiografiche, dove ogni pezzo viene descritto come un microcosmo a sé stante.



Primogenito racconta: "È un progetto a cui sto lavorando da due anni, scartando e inserendo dei pezzi. Ogni canzone parla di una situazione confortevole, di acque amiche, che però creano alla fine un senso di oppressione, diventando logoranti e monotone".



Le tematiche affrontate nell'EP spaziano dai riferimenti alla casa e alla famiglia, ai rapporti umani e alla ricerca del proprio posto nel mondo. Il sound fonde la tradizione cantautorale italiana, con una vena pop/rock alternative ispirata agli anni '70, arricchita però da un approccio moderno sia nella scrittura che nelle sonorità.



La tracklist completa di "Affogare in acque amiche" comprende: Il mondo in quel cofanetto, Problemi di cuore, problemi di culo, Scusa Caterina, Ciao vicini mi trasferisco da voi, Principessa della ferraglia e Gelosia Suburbana. L'opera è dedicata a una fan di nome Patrizia, scomparsa prematuramente.



A soli 19 anni Primogenito ha iniziato il suo percorso pubblicando il primo singolo "potassio" nel 2023. Nel 2024 arriva il singolo "Mario (alla tua età)", mentre il 2025 vede la pubblicazione del brano intimo "Scusa Caterina". L'artista porta avanti una ricerca musicale senza tempo, attingendo ai grandi cantautori italiani e britannici degli anni '60, '70 e '80 e unendo queste influenze con la cultura musicale anglosassone e americana moderna.



Dopo la firma con EMI Records Italy/Universal Music Italia, Primogenito pubblica i singoli "Principessa della ferraglia" e "Il mondo in quel cofanetto", anticipando il suo primo EP che ora sarà protagonista al Monk. Nel 2026 la sua notorietà cresce grazie a performance di rilievo sui palchi più importanti d'Italia, culminando ora nel suo debutto da headliner.



Per gli amanti della nuova canzone d'autore, quella di Primogenito è una proposta da non perdere: un racconto sincero, sonorità che guardano avanti e una presenza scenica che promette di stupire anche dal vivo.