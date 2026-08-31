Small Prophets: la comedy di Mackenzie Crook arriva il 7 ottobre su Apple TV

Arriva su Apple TV dal 7 ottobre la pluripremiata serie comedy Small Prophets, creata, scritta e diretta dal vincitore del BAFTA Mackenzie Crook, noto al pubblico per il suo lavoro in Detectorists. La serie, composta da sei episodi, è già stata accolta entusiasticamente dalla critica inglese e ora si prepara a conquistare anche il pubblico internazionale.



Il cast include diversi nomi di spicco: Pearce Quigley (Detectorists), Lauren Patel (Waterloo Road), Sir Michael Palin (Monty Python), Sophie Willan (Alma's Not Normal), Jon Pointing (Big Boys) e Paul Kaye (Il Trono di Spade).Small Prophets ha ottenuto un raro punteggio del 100% su Rotten Tomatoes e si è aggiudicata il premio Migliore Serie - International Panorama al Series Mania nel marzo 2026. Definita un capolavoro prezioso, delicato e senza fretta, divertente e profondo, capace di spezzarti e aggiustarti il cuore in egual misura, la serie è stata salutata come "imperdibile" e "assolutamente deliziosa".



La storia ruota attorno a Michael Sleep (Pearce Quigley), un uomo eccentrico che, dalla scomparsa della sua amata Clea sette anni prima, conduce una vita ordinaria tra il lavoro in un negozio di bricolage e le visite al padre Brian (Sir Michael Palin). Un giorno, il padre gli svela un'antica ricetta fatta di acqua piovana, sterco di cavallo e molta alchimia. Insieme alla giovane collega Kacey (Lauren Patel), Michael tenta la creazione di homunculi, piccoli spiriti magici capaci di predire il futuro, nella speranza di scoprire se rivedrà mai Clea.



L'improbabile amicizia tra Michael e Kacey nasce anche dall'antipatia condivisa verso Gordon (Mackenzie Crook), il direttore del negozio. Le loro strane attività stuzzicano la curiosità dei vicini impiccioni (Sophie Willan, Jon Pointing), desiderosi di scoprire cosa accade nella casetta degli attrezzi di Michael.



Ambientata e girata a Manchester e dintorni, Small Prophets mescola sorprendentemente elementi di animazione a una trama che esplora amicizia, magia ed emozioni quotidiane. Sullo sfondo di un tranquillo quartiere suburbano si nascondono segreti e bugie, che la penna di Crook trasforma in qualcosa di straordinario.



La produzione vede coinvolte Treasure Trove e Blue House Productions, con Mackenzie Crook e Lisa Thomas produttori esecutivi per Treasure Trove Productions, affiancati da Christine Gernon ed Emma Strain per Blue House. Sphere Abacus cura la distribuzione internazionale.



Dall'1 novembre 2019, Apple TV si è imposta sul mercato dello streaming con contenuti originali di alta qualità, collezionando numerosi premi e riconoscimenti in pochi anni. Small Prophets si unisce così a un catalogo di serie pluri-premiate come Ted Lasso, Scissione e CODA.



Small Prophets sarà disponibile in streaming su Apple TV dal 7 ottobre, eccezion fatta per il Regno Unito, dove il debutto è previsto per il 2027. Una nuova commedia magica e intelligente che promette di far riflettere e divertire gli spettatori di tutto il mondo.