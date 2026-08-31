Nord Sud Ovest Est: la seconda stagione sugli 883 arriva su Sky e NOW dal 9 ottobre

Dal 9 ottobre debutta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della dramedy Sky Original dedicata alla celebre band guidata da Max Pezzali e Mauro Repetto.

Il trailer ufficiale, appena rilasciato insieme al nuovo key-art, anticipa gli otto episodi che ripercorrono il 1993, anno che ha visto gli 883 conquistare il successo nazionale con il secondo e ultimo album da duo. Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, tornano ad interpretare i due underdog che hanno segnato una generazione, accompagnati da Ludovica Barbarito, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Roberto Zibetti, Riccardo Armiento e le new-entry Gaia Zampighi e Rosa Barbolini.

La regia vede in campo Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi. La sceneggiatura è firmata da Sydney Sibilia, Francesco Agostini e Marco Pettenello, con la produzione affidata a Sky Studios e Groenlandia.

La nuova stagione si concentra sull'apice della carriera degli 883, tra legami autentici e sogni che si fanno sempre più grandi, nella Milano scintillante della moda e l'America immaginata da ragazzi. L'epico finale della storia degli 883 ci porta nel mondo di Nord Sud Ovest Est. Max e Mauro stanno coronando il loro sogno: essere primi in classifica nel 1993. Ma la vita delle popstar a guardarla da dentro è incredibile quanto incasinata. Tra Max e Mauro qualcosa inizia a cambiare: qual è il prossimo sogno? La grande avventura che vivono li porterà nella scintillante Milano della moda, e nell'America che sognavano da ragazzini. Una volta arrivati lì, troveranno veramente se stessi? E ce la faranno a rimanere amici come quando hanno iniziato?

Dopo il successo della prima stagione, Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, tra le serie Sky Original più viste di sempre, Nord Sud Ovest Est promette nuova musica, storie di crescita, emozioni e nostalgia per tutti i fan della band di Pavia. L'appuntamento è dal 9 ottobre su Sky e NOW.