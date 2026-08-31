Malika Ayane torna con il nuovo album Cicale e un tour nei principali teatri italiani

Malika Ayane annuncia il suo ritorno sulla scena musicale italiana con il nuovo atteso album di inediti Cicale, in uscita il 18 settembre. L'artista, una delle voci più raffinate e amate della musica italiana, torna a distanza di cinque anni dal suo ultimo progetto discografico, segnando un nuovo capitolo della sua carriera.



L'album è già disponibile in pre-save e pre-order e viene anticipato dal singolo Detto tra noi, nelle radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 4 settembre. "Una mattina di dicembre di un po' di anni fa, camminavo fuori dal teatro di Brecht a Berlino e ho telefonato ad Andrea Bonomo - racconta Malika. Gli ho chiesto come fosse possibile che lui e Pacifico non avessero mai fatto musica insieme. Un mese dopo eravamo tutti e tre in studio a Parigi. Non avevamo scadenze né obiettivi se non quello di trasformare in musica le nostre sensibilità mescolate insieme. Complice forse anche il contesto geografico e stagionale ma Detto tra noi è la prima canzone nata da questa combinazione. Detto tra noi sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba su paillettes che hanno danzato tutta la notte, l'inevitabile pensiero rivolto al poi ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi è la lucida malinconia tipica dell'età adulta che quando siamo in buona chiamiamo 'consapevolezza' e che nei giorni meno brillanti diventa 'saggezza'. È l'ombra che si proietta sulle cose ma che non le scurisce perché lo sguardo di su di esse è dato con senso della realtà e con fiducia ma senza scomodare le aspettative. Per quello che riguarda testo e musica, mi piace che sia l'ascolto ad evocare un'interpretazione possibile. Quello che mi interessava più di ogni altra cosa è che le suggestioni emotive fossero forti e il testo chiaro. La mia sensazione è che ci siamo riusciti."



Il nuovo brano segue il successo di Una possibilità, che Malika Ayane ha portato sui palchi dei principali festival estivi, e Animali notturni, presentato all'ultimo Festival di Sanremo e apprezzato da pubblico e critica.



A partire da novembre, Malika Ayane tornerà a esibirsi dal vivo nei principali teatri italiani, con un tour prodotto e organizzato da Friends & Partners e Magellano Concerti. Le date confermate partono dal 1 novembre con la data zero di Fermo (Teatro dell'Aquila), proseguendo con tappe a Roma, Firenze, Milano, Torino, Catanzaro, Bitritto (Bari), Napoli, Catania, Palermo, Padova, Bologna, Senigallia (Ancona) e Pescara, per concludere il 28 novembre. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.



Radio Monte Carlo sarà la radio ufficiale del tour, che promette di essere uno degli eventi più attesi dell'autunno per i fan della musica d'autore italiana.



Con Cicale, Malika Ayane si prepara a emozionare nuovamente il suo pubblico, confermando il suo stile inconfondibile e la capacità di raccontare con eleganza la complessità dei sentimenti attraverso la musica.