Prince torna protagonista con Timeless: un album di inediti dal 1977 al 2016

Si chiama Timeless il nuovo album postumo di Prince che raccoglie dieci tracce inedite mai pubblicate prima, realizzate tra il 1977 e il 2016. Il progetto, curato in collaborazione con Legacy Recordings e Sony Music, offre un'eccezionale panoramica sulla straordinaria evoluzione artistica di uno degli innovatori più influenti della storia della musica.



Timeless attraversa quasi quarant'anni di carriera, dalle prime registrazioni a Minneapolis fino a una delle ultime performance live. Le dieci tracce selezionate provengono dal leggendario archivio dell'artista, restituendo ai fan materiali che si credevano destinati a restare segreti.



L'album è disponibile in formato digitale, CD, vinile black e in una speciale edizione limitata in vinile purple marble acquistabile esclusivamente presso il Sony Music Store. I fan potranno inoltre accedere a merchandising e offerte retail esclusive tramite Paisley Park e Prince.com, compresi articoli da collezione pensati per la Prince Celebration 2026.



Timeless ripercorre la straordinaria coerenza, curiosità e ambizione creativa che hanno definito il lavoro di Prince per tutta la vita, offrendo ai fan una rara opportunità di ascoltare capitoli finora inediti del suo percorso creativo.



La raccolta è stata anticipata nei mesi scorsi da With This Tear, pubblicata in occasione del decimo anniversario della morte di Prince. Registrato originariamente a Paisley Park nel novembre 1991, il brano mostra la completezza artistica dell'artista, che ne ha prodotto, arrangiato e suonato ogni strumento. La canzone ha ricevuto recensioni particolarmente positive dalla stampa internazionale, che ne ha sottolineato la profondità personale e l'essenzialità dell'interpretazione vocale e pianistica di Prince.



In concomitanza con l'uscita dell'album viene pubblicato anche Stone, registrazione della primavera 1995 scritta da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even. Questo nuovo capitolo discografico conferma come l'opera di Prince continui a esercitare un'influenza resta più profonda che mai, offrendo uno sguardo unico sulla sua creatività senza tempo.



Questa la tracklist completa di Timeless:



1. I Am You (1977)

2. Tick Tick Bang (1981)

3. Heaven (1985)

4. I Wonder (1989)

5. With This Tear (1991)

6. Stone (1995)

7. Calabama (2003)

8. The Guilty Ones (2007)

9. Bestest Friend (2012)

10. How Come You Don't Call Me Anymore? (Live, 2016)



Timeless celebra quasi quarant'anni di ispirazione e innovazione, sottolineando ancora una volta la profondità e la grandezza senza tempo di Prince nel panorama musicale internazionale.