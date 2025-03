Opel Corsa Electric: adesso ancora più autonomia

La mobilità elettrica sta vivendo un’evoluzione continua, e Opel compie un ulteriore passo avanti rendendo la sua Corsa Electric ancora più efficiente e adatta all’uso quotidiano. Il bestseller del marchio tedesco, già apprezzato per la sua compattezza e versatilità, ora offre un’autonomia ancora maggiore tra una ricarica e l’altra, senza alcun costo aggiuntivo per gli automobilisti.

La nuova Opel Corsa Electric, dotata di una batteria da 51 kWh e una potenza di 115 kW (156 CV), può ora percorrere fino a 429 chilometri con una singola carica, ovvero circa il 6% o fino a 24 chilometri in più rispetto al modello precedente. Questo miglioramento rappresenta un passo significativo verso un’esperienza di guida ancora più pratica e sostenibile.

Grazie all’introduzione delle avanzate batterie al nichel-manganese-cobalto (NMC) e all’ottimizzazione del sistema di propulsione, la Opel Corsa Electric migliora non solo in termini di autonomia, ma anche di efficienza energetica. Il consumo di energia si riduce ora a soli 14,2 kWh ogni 100 chilometri, garantendo prestazioni elevate con un impatto ambientale minimo.

Uno degli aspetti più apprezzati della Opel Corsa Electric è la sua capacità di ricarica veloce. Grazie alla compatibilità con le stazioni di ricarica rapida da 100 kW in corrente continua, l’auto può recuperare fino all’80% della batteria in meno di 30 minuti, rendendo i viaggi più lunghi ancora più semplici e senza stress.

Con spazio per cinque passeggeri in un formato compatto e pratico, la Opel Corsa Electric si conferma una delle migliori soluzioni per la mobilità urbana e non solo. Non a caso, è stata premiata dalla rivista specializzata electricar come “Best in Class City Vehicle” per il 2025, riconoscendo la sua eccellenza nel segmento delle city car elettriche.

Il miglioramento dell’autonomia e dell’efficienza della Opel Corsa Electric non comporta alcun aumento di prezzo. Questo significa che gli automobilisti possono godere di una maggiore libertà di movimento, riducendo al contempo i costi operativi e l’impatto ambientale.