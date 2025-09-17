Connect with us

Opel Frontera: il nuovo SUV 7 posti elettrificato che unisce spazio, comfort e convenienza

Published

Il nuovo Opel Frontera si presenta come il compagno ideale per le avventure quotidiane delle famiglie moderne. Il SUV, elettrificato in tutte le versioni, conquista con il suo design robusto, la praticità delle soluzioni intelligenti e un rapporto qualità-prezzo particolarmente competitivo. Grazie alla possibilità di ospitare fino a sette persone, si propone come veicolo perfetto per genitori, bambini, amici o interi gruppi, mantenendo sempre comfort e versatilità.

La gamma parte con Opel Frontera Hybrid GS, che offre una dotazione ricca a un prezzo base di 27.100 euro. Chi desidera la configurazione a 7 posti può aggiungerla con un supplemento di soli 900 euro. Nella versione a 5 posti, invece, i prezzi partono da 25.100 euro (tutti i prezzi sono chiavi in mano in Italia, esclusa IPT).

Con una lunghezza di 4.385 mm, una larghezza di 1.849 mm e un’altezza di 1.635 mm, l’Opel Frontera garantisce abitabilità generosa e flessibile. Nella configurazione a cinque posti, il bagagliaio offre 460 litri di capacità, che possono crescere fino a 1.600 litri abbattendo i sedili posteriori con divisione 60:40. Per chi invece preferisce trasportare più persone, il pacchetto a sette posti include una terza fila ripiegabile, perfetta per i bambini o per viaggiare in sei senza rinunciare del tutto allo spazio di carico.

La praticità è uno dei punti di forza di questo SUV: tutti i sedili posteriori possono essere abbattuti per creare un ampio piano di carico piatto, trasformando l’Opel Frontera in un vero e proprio alleato per viaggi, vacanze o attività quotidiane.

L’Opel Frontera GS dimostra grande attenzione al comfort, grazie a un passo di 2.670 mm che facilita l’accesso alla terza fila e a una carrozzeria dalle linee verticali che offre più spazio per spalle e testa. Tra i dettagli più apprezzati spiccano i sedili Intelli-Seats brevettati, che con il loro speciale incavo riducono la pressione sul coccige, garantendo un’esperienza di guida rilassata anche nei viaggi più lunghi.

Il SUV non rinuncia alla tecnologia: l’infotainment con touchscreen a colori da 10 pollici e display informativo per il conducente assicura intrattenimento e connettività avanzata. A bordo non mancano opzioni di ricarica: dal caricabatterie wireless alle cinque porte USB-C, distribuite tra tutte le file di sedili.

Il climatizzatore automatico di serie mantiene l’abitacolo sempre piacevole, mentre i fari, le frecce e le luci posteriori full LED garantiscono visibilità ottimale anche di notte. Per le manovre più semplici, la telecamera posteriore con angolo di 130 gradi aumenta la sicurezza in ogni situazione.

Con la sua formula vincente che unisce elettrificazione, spazio modulabile fino a sette posti, tecnologie di bordo avanzate e un prezzo competitivo, l’Opel Frontera si posiziona come uno dei SUV più interessanti del 2025.

