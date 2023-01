Opel: una gamma di accessori per godersi la neve

Questa è la stagione che gli amanti degli sport invernali aspettano tutto l’anno. Opel ha pensato a loro nello sviluppo di una gamma di accessori appositamente progettati per ottimizzare lo spazio nei propri veicoli, guidare in sicurezza su strade innevate o ghiacciate e proteggersi dalle basse temperature.

‘Per molti, la caduta dei primi fiocchi di neve è sinonimo di discese vertiginose o acrobazie in una delle tante località invernali di tutta Italia. Per trasportare comodamente attrezzature sportive, Opel commercializza i portasci Thule Snow Pack, con la capacità di trasportare quattro paia di sci o snowboard. Con un design elegante e dinamico, è facile da aprire e chiudere, anche con i guanti. Si posiziona direttamente sui binari del portapacchi senza necessità di attrezzi. Ha una molla verticale integrata che ne riduce l’altezza quando non viene utilizzata.

Insieme a questo accessorio è possibile acquistare il supporto base in alluminio con barre portatutto, che si distingue per lo stile aerodinamico e il pratico sistema T-Track, che permette di installare facilmente sia portasci che qualsiasi tipo di supporto di carico. Personalizzati con il logo Opel, ottimizzano la capacità di carico e facilitano il trasporto di oggetti ingombranti. Il suo montaggio e smontaggio sono molto semplici.

In questo periodo dell’anno, le strade possono essere coperte di neve o presentare chiazze di ghiaccio. Le catene König Medium xg-12 Pro ti permettono di affrontare queste condizioni estreme con sicurezza. Il suo sistema di tensionamento automatico e i suoi punti di assemblaggio con codice colore rendono il suo posizionamento facile e intuitivo. Il suo modello specifico offre aderenza e prestazioni ottimali sulla neve.

Indispensabile se devi uscire dall’auto durante una bufera di neve o con parecchi gradi sotto zero, la giacca outdoor Opel combatte efficacemente sia il freddo che il vento. Il collo alto staccabile in pelliccia sintetica, le cuciture saldate, la cerniera con protezione antivento o i paraneve integrati sui polsini ti consentono di rimanere asciutto e alla temperatura perfetta.