OPPO Reno12 Pro: il più potente OPPO RENO di sempre

OPPO continua a dimostrare il suo impegno nello sviluppo di smartphone sempre più potenti, superando i limiti dell’esperienza utente. Con il lancio del nuovo OPPO Reno12 Pro, l’azienda ha posto l’accento sull’affidabilità del dispositivo, garantendo agli utenti un compagno affidabile nel tempo.

Il Reno12 Pro si distingue per la sua resistenza e durata nel tempo grazie all’OPPO All-Round Armour, un sistema innovativo che combina vetro resistente, struttura robusta e design di ammortizzazione avanzato. Il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, utilizzato per lo schermo, offre una resistenza alle cadute eccezionale, superando i test di laboratorio con risultati sorprendenti.

La struttura in lega ad alta resistenza, sviluppata secondo gli standard aerospaziali, conferisce al dispositivo una combinazione perfetta di sottigliezza e robustezza. Grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità e a una ricerca approfondita, OPPO è riuscita a creare una struttura che resiste alla pressione e alla flessione in modo eccezionale.

Il design dell’ammortizzazione biometrica, ispirato alla bionica, garantisce una protezione superiore contro gli impatti e le cadute, assicurando la resilienza strutturale del dispositivo. OPPO ha migliorato ulteriormente la resistenza ai graffi, all’acqua e agli agenti atmosferici, ottenendo certificazioni di resistenza e durata in scenari di utilizzo reali.

Il Reno12 Pro si posiziona come uno dei device più resistenti e affidabili sul mercato degli smartphone, offrendo agli utenti un prodotto in grado di durare nel tempo senza compromessi sulla qualità e sulle prestazioni. Con una varietà di offerte bundle disponibili, OPPO permette agli utenti di scegliere la combinazione perfetta per le proprie esigenze, includendo accessori di alta qualità come cuffie wireless e orologi intelligenti.

OPPO Reno12 Pro è acquistabile con OPPO Enco Free2i, OPPO Band2 e Caricabatteria da 80W al prezzo di 599,99€. In alternativa, per lo stesso prezzo, gli utenti possono optare per il pacchetto che include OPPO Reno12 Pro, OPPO Enco X e Caricabatterie SUPERVOOC da 80W. Infine, al prezzo di 739,99€, è disponibile il bundle che comprende OPPO Reno12 Pro, OPPO Watch X e Caricabatteria SUPERVOOC da 80W.