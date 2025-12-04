Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Paola Iezzi inaugura il 2026 con “IEZZ WE CAN!!!”: un live show tra suoni, visioni e libertà creativa

Published

Paola Iezzi è pronta a inaugurare il nuovo anno con un progetto ambizioso e pieno di energia. Sabato 31 gennaio 2026 al RedRoom Members Club di Milano andrà in scena il debutto di “IEZZ WE CAN!!!”, il nuovo e multiforme live show della cantante, prodotto da Vivo Concerti. Un titolo che suona come un manifesto e una dichiarazione d’intenti: un invito a credere nella forza della creatività e della libertà artistica.

A poche settimane dall’uscita del suo ultimo singolo e videoclip “Superstar”, pubblicato da Columbia Records/Sony Music Italy, e alla vigilia della finalissima di X Factor – dove Paola ricopre per il secondo anno consecutivo il ruolo di giudice, sempre fedele al suo stile glam – l’artista svela una novità importante sul fronte live, scegliendo la sua città, Milano, come punto di partenza di questa nuova avventura musicale.

“IEZZ WE CAN!!!” si presenta come uno spettacolo che vuole superare i confini del semplice concerto. È un’esperienza immersiva, un contenitore multiforme e scintillante dove la musica incontra lo storytelling, la sperimentazione e una buona dose di humor. Paola promette un percorso a tutta energia, libertà e contaminazione, capace di mostrare come mai prima tutte le sue anime artistiche — dalla performer alla cantautrice, dalla visionaria creativa alla protagonista del pop italiano.

L’obiettivo di questo nuovo show è chiaro: non solo intrattenere, ma sorprendere, abbracciare, divertire e far ballare. Un viaggio fatto di ritmo, empatia e leggerezza, che invita il pubblico a lasciarsi andare e a condividere l’entusiasmo e la vitalità che da sempre caratterizzano l’universo di Paola Iezzi. “Un invito a lasciarsi sorprendere… e ricordare che sì: Iezz, we absolutely can”, si legge nella comunicazione ufficiale.

I biglietti per la prima milanese saranno disponibili sul sito di Vivo Concerti dalle ore 14:00 del 4 dicembre e, nei punti vendita autorizzati, dalle ore 11:00 di martedì 9 dicembre 2025. L’organizzazione ricorda che non si assume responsabilità per l’acquisto di biglietti al di fuori dei circuiti ufficialmente indicati.

Con “IEZZ WE CAN!!!”, Paola Iezzi apre un nuovo capitolo della sua carriera, unendo passato e futuro in un racconto dal vivo che promette di stupire ed emozionare. Un inizio d’anno esplosivo per un’artista che continua a reinventarsi, con la stessa passione e autenticità che l’hanno sempre contraddistinta.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

“NINO.18 GIORNI”: il film documentario su Nino D’Angelo prosegue la sua programmazione in Campania

Spettacolo

Paola Iezzi inaugura il 2026 con “IEZZ WE CAN!!!”: un live show tra suoni, visioni e libertà creativa

Tecnologia

Twinkly svela il proprio “Wrapped” di luci: così l’Italia illumina le emozioni del 2025

Spettacolo

ANNA è per il terzo anno consecutivo l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia

Tecnologia

FRITZ!Mesh Set: la rete che trasforma la casa in uno spazio connesso e senza limiti

Motori

Gamma Nuova Sandero: la berlina versatile ora disponibile a partire da 14.800 euro

Motori

Honda Dual Drive: guidi oggi e decidi domani

Moda

Sirivannavari presenta la nuova collezione di accessori Autunno-Inverno 2025/26

Tecnologia

Samsung Trend Radar 2025: stare a casa è il nuovo trend per Gen Z e Millennials

Spettacolo

Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny domina il mondo, Sfera Ebbasta guida l’Italia

Moda

Avant Toi a Pitti Immagine Uomo: un ritorno alle origini con “Rooted Ritual Paths”

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta il pubblico con “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa” su Canale 5

Spettacolo

Brunori Sas firma la canzone originale “Attitudini: nessuna” per Aldo, Giovanni e Giacomo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Spettacolo

X Factor 2025: la finale da Piazza del Plebiscito con Giorgia, Laura Pausini e Jason Derulo

Motori

Nuovo Toyota bZ4X: più potenza, autonomia e comfort per il SUV elettrico

Spettacolo

Gorizia Live: una grande festa musicale per celebrare GO! 2025

Motori

5 cilindri Audi: una storia di successo

Spettacolo

HBO Max debutta ufficialmente in Italia con un’offerta esclusiva e contenuti imperdibili
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“NINO.18 GIORNI”: il film documentario su Nino D’Angelo prosegue la sua programmazione in Campania

A grande richiesta torna nelle sale della Campania “NINO. 18 GIORNI”, il film documentario dedicato a Nino D’Angelo e diretto dal figlio Toni D’Angelo....

1 minuto ago

Spettacolo

ANNA è per il terzo anno consecutivo l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia

È ufficiale: ANNA si conferma per il terzo anno consecutivo l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia. Un risultato straordinario che consolida ulteriormente il...

13 minuti ago

Spettacolo

Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny domina il mondo, Sfera Ebbasta guida l’Italia

Spotify celebra il 2025 con Wrapped, l’attesa iniziativa che racconta un anno di musica, podcast e cultura attraverso i gusti di oltre 700 milioni...

20 ore ago

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta il pubblico con “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa” su Canale 5

Giovedì 4 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, andrà in onda “L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa”, il concerto-evento con cui...

20 ore ago