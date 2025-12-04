Paola Iezzi inaugura il 2026 con “IEZZ WE CAN!!!”: un live show tra suoni, visioni e libertà creativa

Paola Iezzi è pronta a inaugurare il nuovo anno con un progetto ambizioso e pieno di energia. Sabato 31 gennaio 2026 al RedRoom Members Club di Milano andrà in scena il debutto di “IEZZ WE CAN!!!”, il nuovo e multiforme live show della cantante, prodotto da Vivo Concerti. Un titolo che suona come un manifesto e una dichiarazione d’intenti: un invito a credere nella forza della creatività e della libertà artistica.

A poche settimane dall’uscita del suo ultimo singolo e videoclip “Superstar”, pubblicato da Columbia Records/Sony Music Italy, e alla vigilia della finalissima di X Factor – dove Paola ricopre per il secondo anno consecutivo il ruolo di giudice, sempre fedele al suo stile glam – l’artista svela una novità importante sul fronte live, scegliendo la sua città, Milano, come punto di partenza di questa nuova avventura musicale.

“IEZZ WE CAN!!!” si presenta come uno spettacolo che vuole superare i confini del semplice concerto. È un’esperienza immersiva, un contenitore multiforme e scintillante dove la musica incontra lo storytelling, la sperimentazione e una buona dose di humor. Paola promette un percorso a tutta energia, libertà e contaminazione, capace di mostrare come mai prima tutte le sue anime artistiche — dalla performer alla cantautrice, dalla visionaria creativa alla protagonista del pop italiano.

L’obiettivo di questo nuovo show è chiaro: non solo intrattenere, ma sorprendere, abbracciare, divertire e far ballare. Un viaggio fatto di ritmo, empatia e leggerezza, che invita il pubblico a lasciarsi andare e a condividere l’entusiasmo e la vitalità che da sempre caratterizzano l’universo di Paola Iezzi. “Un invito a lasciarsi sorprendere… e ricordare che sì: Iezz, we absolutely can”, si legge nella comunicazione ufficiale.

I biglietti per la prima milanese saranno disponibili sul sito di Vivo Concerti dalle ore 14:00 del 4 dicembre e, nei punti vendita autorizzati, dalle ore 11:00 di martedì 9 dicembre 2025. L’organizzazione ricorda che non si assume responsabilità per l’acquisto di biglietti al di fuori dei circuiti ufficialmente indicati.

Con “IEZZ WE CAN!!!”, Paola Iezzi apre un nuovo capitolo della sua carriera, unendo passato e futuro in un racconto dal vivo che promette di stupire ed emozionare. Un inizio d’anno esplosivo per un’artista che continua a reinventarsi, con la stessa passione e autenticità che l’hanno sempre contraddistinta.