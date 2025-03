PECHINO EXPRESS – FINO AL TETTO DEL MONDO: da giovedì 6 la nuova edizione

La gara più spettacolare ed estrema della televisione italiana è pronta a tornare. Dal 6 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, prenderà il via la nuova edizione di Pechino Express, l’adventure show che quest’anno porterà i concorrenti in un viaggio mozzafiato tra Filippine, Thailandia e Nepal. Con oltre 6.000 chilometri da percorrere, il programma si annuncia più estremo che mai, con condizioni climatiche mutevoli e prove di resistenza fisica e mentale senza precedenti.

A guidare il gruppo ci sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru, pronto a raccontare le avventure, le difficoltà e i momenti più intensi di questo incredibile percorso.

Le coppie in gara

Sono nove le coppie che si sfideranno in questa corsa avventurosa:

I Medagliati: Jury Chechi e Antonio Rossi

Jury Chechi e Antonio Rossi I Complici: Dolcenera e Gigi Campanile

Dolcenera e Gigi Campanile I Cineasti: Nathalie Guetta e Vito Bucci

Nathalie Guetta e Vito Bucci Gli Estetici: Giulio Berruti e Nicolò Maltese

Giulio Berruti e Nicolò Maltese Le Sorelle: Samanta e Debora Togni

Samanta e Debora Togni I Primi Ballerini: Virna Toppi e Nicola Del Freo

Virna Toppi e Nicola Del Freo Gli Spettacolari: Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba

Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba I Magici: Jey e Checco Lillo

Jey e Checco Lillo Le Atlantiche: Ivana Mrázová e Giaele De Donà

Ogni coppia porterà con sé una storia unica e uno spirito competitivo che renderà il viaggio ancora più appassionante.

Il tragitto di quest’anno si snoderà attraverso scenari incredibili e sfide sempre più difficili. Si partirà dalle acque cristalline dell’isola di Palawan, nelle Filippine, per poi avventurarsi negli altopiani misteriosi e nelle giungle del nord della Thailandia. Infine, la competizione raggiungerà le vette spettacolari del Nepal, un paese con ben otto delle dieci montagne più alte del mondo, incluso l’inarrivabile Everest.

Le coppie in gara affronteranno condizioni climatiche drasticamente variabili, passando dal caldo tropicale delle Filippine al gelo himalayano. E tutto questo con uno zaino ridotto al minimo e solo un euro al giorno a persona in valuta locale. Un viaggio che richiederà non solo forza fisica, ma anche grande spirito di adattamento e resistenza psicologica.

Ogni tappa di Pechino Express sarà una prova di abilità, resistenza e strategia. I viaggiatori dovranno trovare passaggi, cercare alloggio per la notte e superare prove imprevedibili. Lungo il percorso incontreranno culture e tradizioni lontane, vivendo esperienze umane uniche e indimenticabili.

Come ogni anno, il viaggio non sarà solo una gara: il montepremi finale sarà devoluto a una ONG che opera nei Paesi visitati, in un gesto di solidarietà che rende Pechino Express un’avventura che va oltre la competizione.

Con 10 episodi e oltre 13.000 ore di registrazione, questa stagione di Pechino Express si preannuncia tra le più avvincenti di sempre. Le immagini spettacolari catturate da 30 telecamere e 3 droni regaleranno agli spettatori un’esperienza immersiva senza precedenti.

L’appuntamento è quindi fissato: dal 6 marzo, ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, per un viaggio che porterà concorrenti e pubblico fino al tetto del mondo.