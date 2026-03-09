Connect with us

“Pechino Express – L’Estremo Oriente”: dal 12 marzo la nuova corsa targata Sky Original

Published

Adrenalina, emozioni e nuove sfide attendono le dieci coppie protagoniste della prossima edizione di “Pechino Express – L’Estremo Oriente”, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo da giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il celebre viaggio-reality, diventato un cult del piccolo schermo, torna in una versione rinnovata e ancora più spettacolare, pronta a condurre i concorrenti e il pubblico in un itinerario affascinante e imprevedibile tra Indonesia, Cina e Giappone.

Costantino della Gherardesca sarà ancora una volta alla guida del programma, garanzia di ironia e stile nel raccontare le avventure e le difficoltà dei viaggiatori. Ma quest’anno il percorso sarà accompagnato anche da tre nuovi inviati – Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda – che porteranno ognuno la propria energia e il proprio punto di vista nell’esperienza più estrema di sempre.

L’edizione 2025 di “Pechino Express” promette di essere un viaggio pieno di sorprese, prove estenuanti, incontri indimenticabili e paesaggi mozzafiato. “Adrenalina, fatica, emozioni e sorprese per le dieci coppie in gara nella corsa più spettacolare” recita la presentazione ufficiale: un vero e proprio manifesto d’intenti per uno show che continua a reinventarsi, mantenendo inalterata la sua anima di avventura e scoperta.

Le coppie in gara, tutte pronte a mettersi alla prova tra autostop e missioni, sono:
Gli Spassusi Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, pronti a portare humor e simpatia nelle situazioni più imprevedibili.
I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino, giovani e determinati, decisi a dimostrare il proprio carattere.
Le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo, un duo femminile che unirà ritmo ed energia.
I Veloci Fiona May e Patrick Stevens, coppia sportiva dall’animo competitivo.
I Rapper Dani Faiv e Tony 2Milli, portavoce della nuova scena musicale italiana.
Gli Ex Steven Basalari e Viviana Vizzini, tra ostacoli e riconciliazioni.
I Comedian Tay Vines e Assane Diop, pronti ad affrontare il viaggio con ironia.
I Creator Elisa Maino e Mattia Stanga, idoli del web alla prova della realtà.
Le Biondine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, simbolo di complicità e leggerezza.
Le Albiceleste Candelaria e Camila Solórzano, sorelle argentine pronte a sfidare ogni limite.

“Alla scoperta dell’Estremo Oriente… mai così estremo” è il motto che sintetizza lo spirito di questa nuova stagione, segnata da un percorso più duro e imprevedibile rispetto al passato. Tra metropoli ultramoderne e villaggi remoti, paesaggi naturali mozzafiato e tradizioni millenarie, i viaggiatori dovranno cavarsela con risorse minime, superare prove fisiche e mentali e saper contare sulla forza del proprio legame per arrivare fino al traguardo.

Con un cast inedito e un itinerario di straordinaria bellezza, la nuova edizione di “Pechino Express” promette una delle corse più emozionanti e spettacolari della televisione italiana contemporanea. Un appuntamento imperdibile per chi ama il viaggio, l’avventura e le storie umane raccontate con autenticità e ritmo.

Da giovedì 12 marzo l’appuntamento è fissato: la lunga corsa verso l’Estremo Oriente sta per cominciare.

