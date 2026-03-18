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Pechino Express – L’Estremo Oriente: in Indonesia la seconda tappa tra Ketapang e le cascate di Tumpak Sewu

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Prosegue il viaggio di Pechino Express – L’Estremo Oriente, l’avventura televisiva che mette alla prova dieci coppie di viaggiatori nel cuore dell’Asia. Dopo il successo del debutto, che ha registrato una total audience di 752mila spettatori, +39% rispetto allo scorso anno, il programma torna con la seconda tappa giovedì 19 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand.

In questa fase della corsa, i concorrenti si inoltreranno in Indonesia, attraversando un itinerario di 238 chilometri dal porto di Ketapang fino alle spettacolari cascate di Tumpak Sewu. A guidarli sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca, affiancato dall’inviato di quest’anno, Lillo, in un percorso tra natura selvaggia, villaggi rurali e prove di resistenza fisica e mentale.

Tutte le dieci coppie sono ancora in gara: Gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni), I Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), Le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), I Veloci (Fiona May e Patrick Stevens), I Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli), I Comedian (Tay Vines e Assane Diop), I Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga), Le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), Le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano) e Gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini). Questi ultimi, giunti ultimi nella tappa d’esordio, conosceranno in apertura di puntata la coppia che dovranno sfidare nell’atteso Duello.

Come da tradizione, i viaggiatori affronteranno il percorso con uno zaino essenziale e solo 1 euro al giorno a persona in valuta locale. La corsa ripartirà dal porto di Ketapang e proseguirà verso Lumajang, dove si trova il Libro Rosso, tappa intermedia fondamentale per le strategie di gioco: chi arriverà per primo potrà garantirsi un vantaggio e assegnare un malus a un’altra coppia. Il traguardo finale sarà collocato presso le maestose cascate di Tumpak Sewu, dove si scoprirà quale coppia affronterà l’eliminazione.

La seconda tappa sarà la prima eliminatoria di stagione: un momento chiave che segnerà la fine del viaggio per una delle coppie in gara, mentre le altre continueranno la loro avventura attraverso l’Oriente più estremo.

Un viaggio senza sosta e ricchissimo di avventura, per un totale di 238 chilometri sempre zaino in spalla, annunciano gli organizzatori. L’edizione 2024 conferma così lo spirito di scoperta e competizione che ha reso Pechino Express uno dei format più amati dagli spettatori.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del programma, mentre Sky Brand Solutions, in collaborazione con Banijay Italia, ha integrato nel progetto diversi partner commerciali: Sustenium – Menarini, Skechers, Sector Orologi, Rilastil – Istituto Ganassini, Airalo e WeRoad.

L’appuntamento con Pechino Express – L’Estremo Oriente è dunque fissato per giovedì 19 marzo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW: un nuovo capitolo di avventura, gioco e scoperta nel cuore dell’Indonesia.

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