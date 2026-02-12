“Pechino Express – L’Estremo Oriente”: tutto pronto per la nuova avventura su Sky

Dopo il successo delle passate edizioni, Pechino Express torna con una nuova stagione che si preannuncia più impegnativa che mai. Da giovedì 12 marzo lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia debutta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con un’edizione che ha come tema portante “L’Estremo Oriente”.

Le avventure, le sfide e i panorami che i concorrenti affronteranno saranno, come annuncia lo stesso promo ufficiale, estremi in ogni aspetto. Dalla partenza in Indonesia, il viaggio proseguirà in Cina per poi approdare in Giappone, tra paesaggi mozzafiato e culture affascinanti che metteranno alla prova la resistenza e lo spirito di adattamento delle dieci coppie in gara. “Sarà tutto estremo, nel viaggio di Pechino Express”, promette il promo ideato da Sky Creative Agency, che offre già un assaggio delle emozioni che attendono i protagonisti.

A guidare ancora una volta l’avventura sarà Costantino della Gherardesca, storico capitano del programma, affiancato per la prima volta da tre inviati speciali: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Una novità assoluta che aggiunge dinamismo e nuove prospettive al racconto del viaggio, rendendo questa edizione ancora più ricca e sorprendente.

Le dieci coppie al via promettono divertimento, energia e momenti di pura adrenalina. I protagonisti di questa stagione saranno: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni (Gli Spassusi), Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati), Jo Squillo e Michelle Masullo (Le DJ), Fiona May e Patrick Stevens (I Veloci), Dani Faiv e Tony 2Milli (I Rapper), Steven Basalari e Viviana Vizzini (Gli Ex), Tay Vines e Assane Diop (I Comedian), Elisa Maino e Mattia Stanga (I Creator), Candelaria e Camila Solórzano (Le Albiceleste) e Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani (Le Biondine).

Anche in questa edizione nulla sarà prevedibile: le coppie dovranno contare sulle proprie forze, sull’ingegno e sullo spirito di adattamento per affrontare un itinerario che si annuncia come il più impegnativo nella storia del programma. “Tutto quello che arriverà nella rotta della nuova stagione sarà totalmente imprevedibile, e ai viaggiatori viene consigliato di mettere in valigia abbondanti dosi di spirito di adattamento”, anticipa il comunicato ufficiale, sottolineando quanto questa avventura sarà una sfida tanto fisica quanto mentale.

La regia è firmata da Carlani e Dogana, mentre la direzione creativa è di Sky Creative Italy con la produzione di Roadmovie. Un team consolidato per uno show che, stagione dopo stagione, continua a rinnovarsi mantenendo inalterato il suo fascino e il suo spirito d’avventura.

Pechino Express – L’Estremo Oriente non è solo un viaggio televisivo ma una vera e propria esperienza che unisce cultura, emozione e scoperta. Una competizione durissima che racchiude l’essenza del viaggio stesso: l’imprevedibilità, la necessità di adattarsi e la capacità di lasciarsi sorprendere. Quest’anno, più che mai, lo spirito del programma è racchiuso nel suo motto: “a viaggi estremi… estremi rimedi”.