Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Petra Delicato non è l’eroina che salva il mondo. Non ha certezze assolute, non indossa maschere di perfezione. Forse è proprio per questo che il pubblico la ama. La terza stagione di “Petra”, conclusa il 15 ottobre su Sky Cinema e NOW, ha mostrato un personaggio più umano che mai – e ha fatto il botto: oltre un milione di spettatori medi nella prima settimana, miglior risultato del 2025 per Sky Cinema.

Petra osserva il mondo con sarcasmo e disincanto, ma sotto quella corazza c’è una donna che sente, che dubita, che cambia. Questa volta si è ritrovata dentro una famiglia che non aveva scelto ma che sta imparando ad amare: convive con Marco e i suoi tre figli, tra piatti da lavare, conflitti e sorrisi inaspettati. Una detective che indaga sul crimine mentre impara il caos della vita reale.

Le due nuove storie hanno allargato il suo orizzonte interiore.

Nel primo episodio, “Il silenzio dei chiostri”, un omicidio e una reliquia rubata la portano dentro un convento di suore, dove il silenzio nasconde tensioni, segreti, desideri repressi. Un’indagine che la costringe a confrontarsi con il concetto di comunità, accoglienza, fede.

Nel secondo, Petra vola a Palermo, dove la morte di un ricco industriale apre una pista mafiosa. Qui il passato torna a bussare, forte. E lei è costretta a guardarlo negli occhi.

Accanto a lei, come sempre, Antonio Monte (Andrea Pennacchi), complice e spalla perfetta. Ma questa stagione introduce anche Luigi (Francesco Acquaroli), poliziotto brillante e figura del suo passato: un legame profondo, non risolto, capace di incrinare certezze.

“Petra” non è solo un giallo. È un racconto di rapporti umani, memoria, resistenza emotiva. E questa stagione lo ha dimostrato con forza, grazie a una scrittura attenta (Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia e Paola Cortellesi) e alla regia sensibile di Maria Sole Tognazzi.

Anche fuori dalla fiction, Petra ha continuato a parlare al pubblico: lo speciale “Quattro chiacchiere con Paola Cortellesi” ha mostrato l’attrice nella sua dimensione più autentica, tra ironia e consapevolezza.

Alla fine, il successo non è solo nei numeri – pur impressionanti. È nel fatto che Petra è diventata uno specchio di noi, con le nostre contraddizioni, le nostre fragilità, la nostra testarda voglia di capire il mondo.

E ora che la terza stagione si è chiusa, la domanda è una sola: siamo davvero pronti a lasciarla andare?