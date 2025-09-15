Connect with us

Hi, what are you looking for?

Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Published

Petra Delicato non è l’eroina che salva il mondo. Non ha certezze assolute, non indossa maschere di perfezione. Forse è proprio per questo che il pubblico la ama. La terza stagione di “Petra”, conclusa il 15 ottobre su Sky Cinema e NOW, ha mostrato un personaggio più umano che mai – e ha fatto il botto: oltre un milione di spettatori medi nella prima settimana, miglior risultato del 2025 per Sky Cinema.

Petra osserva il mondo con sarcasmo e disincanto, ma sotto quella corazza c’è una donna che sente, che dubita, che cambia. Questa volta si è ritrovata dentro una famiglia che non aveva scelto ma che sta imparando ad amare: convive con Marco e i suoi tre figli, tra piatti da lavare, conflitti e sorrisi inaspettati. Una detective che indaga sul crimine mentre impara il caos della vita reale.

Le due nuove storie hanno allargato il suo orizzonte interiore.

Nel primo episodio, “Il silenzio dei chiostri”, un omicidio e una reliquia rubata la portano dentro un convento di suore, dove il silenzio nasconde tensioni, segreti, desideri repressi. Un’indagine che la costringe a confrontarsi con il concetto di comunità, accoglienza, fede.

Nel secondo, Petra vola a Palermo, dove la morte di un ricco industriale apre una pista mafiosa. Qui il passato torna a bussare, forte. E lei è costretta a guardarlo negli occhi.

Accanto a lei, come sempre, Antonio Monte (Andrea Pennacchi), complice e spalla perfetta. Ma questa stagione introduce anche Luigi (Francesco Acquaroli), poliziotto brillante e figura del suo passato: un legame profondo, non risolto, capace di incrinare certezze.

“Petra” non è solo un giallo. È un racconto di rapporti umani, memoria, resistenza emotiva. E questa stagione lo ha dimostrato con forza, grazie a una scrittura attenta (Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia e Paola Cortellesi) e alla regia sensibile di Maria Sole Tognazzi.

Anche fuori dalla fiction, Petra ha continuato a parlare al pubblico: lo speciale “Quattro chiacchiere con Paola Cortellesi” ha mostrato l’attrice nella sua dimensione più autentica, tra ironia e consapevolezza.

Alla fine, il successo non è solo nei numeri – pur impressionanti. È nel fatto che Petra è diventata uno specchio di noi, con le nostre contraddizioni, le nostre fragilità, la nostra testarda voglia di capire il mondo.

E ora che la terza stagione si è chiusa, la domanda è una sola: siamo davvero pronti a lasciarla andare?

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

A “Quarta Repubblica”: lo scontro politico nelle Università italiane e il Caso Garlaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Giochi

Atari celebra il 45° anniversario di Intellivision con la nuova console Intellivision Sprint
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Giochi

Turtle Beach lancia il RIFFMASTER Wireless Guitar Controller per Nintendo Switch

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Tecnologia

LG QNED evo AI QNED86 da 100″: il nuovo gigante dell’intrattenimento domestico arriva in Italia

Motori

Volkswagen Group Italia: cambio alla guida dei Brand

Giochi

Armor King “The Dark Supernova” ora disponibile in TEKKEN 8

Motori

Honda svela il restyling della Civic: design sportivo, interni migliorati e prestazioni ibride al top

Giochi

La magia natalizia su console e PC: arriva The Elf on the Shelf – Eroi del Natale

Spettacolo

THE LAST DINNER PARTY pubblicano il nuovo album “FROM THE PYRE”

Motori

Stellantis e Pony.ai insieme per promuovere lo sviluppo dei robotaxi in Europa

Motori

Opel porta in scena la sua storia iconica nella mostra “Opel Love” a Saragozza

Spettacolo

In uscita domani “OLD TRAFFORD” il nuovo singolo del rapper EN?GMA

Giochi

Milestone svela i Jupiter Stormers: dal cosmo alle corse, una nuova era della velocità

Spettacolo

North Sails presenta North Tech Collection

Spettacolo

Domani esce in fisico e in digitale “IN FATTI OSTILI” il nuovo album di inediti dei DELTA V

Motori

Classe G AMG “Made to Measure Heroes”: Imola celebra l’esclusiva serie in tre colori unici
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Clint Eastwood torna alla regia con “GIURATO NUMERO 2”: un’avvincente prima TV su Sky Cinema

Clint Eastwood porta sul piccolo schermo il suo nuovo capolavoro, “GIURATO NUMERO 2”, che sarà presentato in prima visione lunedì 15 settembre alle 21:15...

15 Settembre 2025

Spettacolo

Sky Cinema presenta “U.S. PALMESE”: il nuovo film dei Manetti bros. con Rocco Papaleo

Il mondo del cinema italiano si prepara ad accogliere un’opera tanto attesa: “US PALMESE,” il nuovo film dei Manetti bros., debutterà in prima TV...

5 Settembre 2025

Spettacolo

“PETRA – TERZA STAGIONE”: nuove avventure per Paola Cortellesi

Rilasciato il teaser trailer di “PETRA – TERZA STAGIONE”, una produzione esclusiva Sky Original che torna ad animare gli schermi con due nuove avvincenti...

29 Luglio 2025

Spettacolo

In prima TV su Sky Cinema e NOW “MARIA” con Angelina Jolie nei panni della Divina Callas

Il prossimo lunedì 28 luglio, il pubblico italiano avrà l’opportunità di immergersi nel mondo emozionante e tormentato della leggendaria cantante lirica Maria Callas grazie...

25 Luglio 2025