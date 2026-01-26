Pirelli lancia la terza generazione di Scorpion, il pneumatico progettato per i SUV

Pirelli presenta il nuovo Scorpion, la più recente evoluzione del pneumatico estivo dedicato ai SUV, pensato per offrire sicurezza, comfort di guida e prestazioni durature. Un nome storico per il marchio milanese: Scorpion nasce nel 1986 espressamente per i veicoli “a guida alta” e al debutto equipaggiava la Lamborghini LM002. Oggi la famiglia Scorpion spazia dai pneumatici per SUV a quelli per l’enduro stradale e il cross nel mondo moto, fino all’offroad nel settore bici.

Con questa nuova generazione, Pirelli rafforza ulteriormente la propria specializzazione nel segmento Sport Utility, sempre più centrale nel mercato automobilistico.

Il nuovo Pirelli Scorpion si distingue per le ottime qualità sia su asciutto sia su bagnato, certificate dall’ente indipendente TÜV, che gli ha conferito il Marchio di Qualità Premium. Nei test, il pneumatico si è classificato al primo posto nella frenata su asciutto e nel wet handling, posizionandosi ai vertici anche nella frenata e nell’aquaplaning in rettilineo.

Tutta la gamma Scorpion ha ottenuto al lancio la Classe A nell’etichetta europea per il wet grip, assicurando anche comfort acustico in Classe A/B e una resa chilometrica elevata. Spicca inoltre la Classe B per la resistenza al rotolamento, a conferma dell’equilibrio tra efficienza e prestazioni. Un altro punto di forza è la costanza del comportamento su asciutto e bagnato nelle temperature tipiche della stagione estiva, aspetto fondamentale per i SUV moderni.

Lo sviluppo di un pneumatico specifico per SUV richiede una progettazione dedicata per rispondere a esigenze precise come peso maggiore e baricentro più alto. I miglioramenti del nuovo Scorpion derivano da una progettazione integrata che sfrutta una nuova mescola del battistrada, capace di garantire prestazioni stabili in diverse condizioni, maggiore aderenza sul bagnato ed eccellente resa chilometrica.

La struttura rinforzata e la mescola aggiornata assicurano un’usura uniforme, ideale per veicoli più pesanti. Grazie al profilo e al disegno del battistrada con una nuova geometria delle scanalature ottimizzata per i SUV, Pirelli ha migliorato non solo l’handling ma anche il comfort acustico, raggiungendo la Classe A/B dell’etichetta europea per la rumorosità.

Per il nuovo Scorpion, il team R&D di Pirelli ha puntato fortemente sullo sviluppo virtuale. Attraverso strumenti di previsione della resa chilometrica progettati dagli ingegneri di Milano, è stato possibile valutare oltre 20 varianti tecnologiche tra mescole e disegni del battistrada direttamente in ambiente digitale, individuando il miglior mix per incrementare il chilometraggio.

Lo sviluppo virtuale, insieme all’uso dei simulatori di guida, ha consentito di ottimizzare aspetti come handling, comportamento su asciutto e piacere di guida. La successiva fase di test fisici ha poi confermato i progressi rispetto alla generazione precedente.

Il nuovo Scorpion di terza generazione è sviluppato specificamente per il mondo SUV con soluzioni tecniche dedicate, come una carcassa rinforzata, tasselli centrali più larghi e un profilo ottimizzato per favorire una distribuzione uniforme della pressione e ridurre la deformazione nella zona della spalla.

Il prodotto condivide parte dei materiali innovativi già utilizzati sull’ultima generazione del Cinturato, pneumatico estivo per berline e CUV, che si è imposto al vertice nella comparativa Tyre Reviews sui prodotti summer premium, dimostrando equilibrio tra sicurezza ed efficienza.

Già disponibile in 16 misure dai 18 ai 22 pollici, il nuovo Scorpion integra anche la tecnologia Elect, che consente di aumentare fino al 10% l’autonomia delle auto elettriche e ibride plug-in e adotta soluzioni studiate appositamente per queste motorizzazioni. Sviluppato in collaborazione con i principali costruttori automobilistici, in continuità con una gamma Scorpion summer che vanta 300 omologazioni, la nuova generazione ne conta oltre 40 in fase di sviluppo.