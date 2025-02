Porsche collabora con la Norman Foster Foundation nel contesto di “The Art of Dreams”

Venezia, una città che incanta con la sua bellezza intramontabile, si prepara a ospitare la Biennale Architettura 2025, divenendo il palcoscenico di uno straordinario dialogo sul cambiamento urbano sostenibile. In questo contesto unico, Porsche si allea con la Norman Foster Foundation nell’ambito del progetto “The Art of Dreams”, presentando l’installazione “Gateway to Venice’s Waterways”.

“Il design e l’architettura condividono le medesime caratteristiche. A differenza dell’arte, entrambe le discipline sono espressione di un’interazione tra estetica e tecnologia, tra funzionalità e realizzabilità. La complessità di questi due ambiti determina una netta separazione dal puro styling, nonché una forte attrazione di ciascuna disciplina verso l’altra”, ha dichiarato Michael Mauer, Vice President Stile di Porsche.

Il tema della Biennale di Architettura di quest’anno, intitolato “Intelligens. Natural. Artificial. Collective”, pone l’accento sulla fusione tra sogni e realtà, ispirandosi alla natura e alla tecnologia. L’installazione “Gateway to Venice’s Waterways” si propone di illustrare come il design possa armonizzare le esigenze delle moderne infrastrutture urbane con la sostenibilità, offrendo uno sguardo al futuro delle città.

Norman Foster, fondatore della Norman Foster Foundation, ha sottolineato l’importanza di un approccio sinergico e multidisciplinare per plasmare il futuro della mobilità urbana: “Unendo la tecnologia, gli spunti della natura e le lezioni del passato, possiamo reimmaginare città più sostenibili, connesse ed efficienti”. “Gateway to Venice’s Waterways” incarna questo approccio, unendo innovazione e tradizione per ispirare nuove soluzioni urbane.

L’iniziativa “The Art of Dreams” è un progetto che ha debuttato a Parigi nel 2021 e che coinvolge artisti e collettivi per creare installazioni legate al tema dei sogni. Questo dialogo tra arte, design e architettura si è concretizzato in collaborazioni con artisti di fama internazionale, evidenziando l’importanza di unire creatività e visione per costruire un futuro sostenibile e inclusivo.

La collaborazione tra Porsche e la Norman Foster Foundation alla Biennale Architettura 2025 di Venezia rappresenta un’occasione unica per riflettere sul futuro delle nostre città, mettendo al centro l’innovazione, la sostenibilità e la bellezza di un dialogo interdisciplinare che guardi al domani con speranza e visione.