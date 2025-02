Sephora Italia si aggiudica il Brand Diversity Award Digital 2025 con il progetto “We Belong Here”. Il prestigioso riconoscimento, assegnato nel corso del’ottava edizione del Diversity Brand Summit, evento ideato e organizzato da Fondazione Diversity e Focus Mgmt, premia l’azienda per l’utilizzo della leva del digitale per fare inclusione.

A portare Sephora Italia al riconoscimento del Brand Diversity Award Digital 2025, con la campagna “We Belong Here” lanciata durante il Pride Month 2024, è stato il sapiente utilizzo delle dimensioni online e offline nell’amplificazione multicanale e nella declinazione creativa del proprio brand manifesto: uno short film con la partecipazione eccezionale della cantante BigMama e una social content strategy per sensibilizzare sull’importanza dei Safe Places hanno aperto la strada a 1.000 ore di supporto psicologico online, accessibili gratuitamente a tutta la comunità studentesca queer, grazie alla collaborazione con Arcigay. Fulcro del progetto è stata la creazione di questo Safe Place virtuale, aperto alla comunità studentesca LGBTQIA+, dove potesse sentirsi libera, ascoltata, supportata e al sicuro, in un contesto scolastico spesso percepito come “unsafe” a causa di bullismo, episodi di omobilesbotransfobia e discriminazione, come efficacemente raccontato nella campagna.

“Siamo profondamente orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che rappresenta per noi un ulteriore stimolo a proseguire nel nostro impegno sui temi di diversity e inclusion. Dare voce a questi valori che sono alla base della nostra identità di marca è per noi una responsabilità, che ci assumiamo per contribuire attivamente al dialogo e al cambiamento. Crediamo nel ruolo dei brand come agenti di trasformazione, capaci di influenzare e coinvolgere community ampie e diversificate. Per questo, ci impegniamo a generare un impatto positivo, sfruttando ogni strumento a nostra disposizione. Questa campagna – We Belong Here – è un esempio di come siamo riusciti a trasformare questa intenzione in azione, andando oltre il semplice punto di vista e impegnandoci a fornire un supporto reale grazie alla collaborazione con Arcigay. Ci auguriamo che questo possa essere un modello virtuoso, che ci impegniamo ad evolvere e a portare avanti, di come un brand possa mettere a sistema le proprie risorse e il proprio potere comunicativo per restituire valore alla comunità“, commenta Fenisia Cilli, Marketing Director di Sephora Italia.