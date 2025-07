Polizia di Stato e Assogomma insieme per la Campagna Vacanze Sicure: più di un’auto su 4 non è in regola

Torna anche quest’anno Vacanze Sicure, il progetto di controllo e sensibilizzazione promosso da Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus, che ha monitorato quasi 10.000 vetture tra maggio e giugno in sei regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta), coprendo 38 province e oltre il 35% del territorio nazionale.

Il quadro che emerge dall’edizione 2025 è allarmante: il parco auto italiano continua a invecchiare e con esso peggiora anche la sicurezza stradale. Secondo i dati ACI, su oltre 41 milioni di vetture in circolazione, il 59% ha più di 10 anni e quasi 1 su 4 supera i 20 anni. Una tendenza che si conferma di anno in anno e che porta con sé rischi sempre più concreti sulle strade.

Dai controlli effettuati emerge che 1 vettura su 5 presenta problemi ai pneumatici tra battistrada liscio, danni visibili o mancanza di omologazione, mentre 1 su 4 risulta non conforme considerando anche le revisioni irregolari. La situazione peggiora ulteriormente con l’aumentare dell’età del veicolo, salendo a 1 vettura non conforme su 3 tra i veicoli con oltre 10 anni. Un dato colpisce in particolare: la percentuale di pneumatici lisci rimane costante attorno al 10%, a prescindere dall’età del mezzo, mentre i danneggiamenti visibili si fermano al 5%.

Il problema della mancata revisione diventa una vera emergenza con l’aumentare dell’età del veicolo, passando dal 2% tra le auto con meno di 5 anni, al 12% per quelle fino a 10 anni, fino a raggiungere il 17% per i veicoli con oltre 10 anni. Un paradosso pericoloso, considerando che i veicoli più vecchi sono anche i meno sicuri, ma sono proprio quelli meno controllati. I controlli confermano inoltre che la scarsa manutenzione non dipende da tipo di strada, sesso o età del conducente o tipologia di veicolo: la mancata manutenzione è un malcostume trasversale che mette a rischio la sicurezza di tutti.

Tra gli indicatori più significativi emersi da Vacanze Sicure 2025 c’è l’uso di pneumatici non omogenei, ovvero marche o modelli diversi sullo stesso asse, oppure la combinazione di pneumatici estivi e invernali montati contemporaneamente sulla stessa vettura. Questa criticità, esplicitamente vietata se riguarda le gomme dello stesso asse, è stata rilevata sul 5,63% delle auto controllate. Il dato è particolarmente preoccupante perché a un aumento dei pneumatici non omogenei si associa spesso la diffusione di pneumatici lisci, frutto dell’acquisto di gomme economiche e poco affidabili che mettono a rischio la stabilità e la tenuta di strada.

Un altro aspetto che emerge dall’indagine è l’uso diffuso di pneumatici invernali anche nei mesi estivi: oltre la metà del campione (54%) montava pneumatici con prestazioni invernali al momento del controllo, effettuato dopo la fine delle ordinanze stagionali. A prima vista potrebbe sembrare un segnale di scarsa attenzione da parte degli automobilisti, ma la realtà è più complessa: in alcune aree, come la Valle d’Aosta, l’obbligo di pneumatici invernali si estende di un mese rispetto al resto d’Italia, e la crescente diffusione dei pneumatici multi stagionali contribuisce a questo dato.

Nonostante ciò, è sempre consigliabile montare pneumatici stagionali specifici e sostituire le gomme invernali quando le temperature diventano elevate, per ottimizzare le prestazioni del veicolo, garantire maggiore sicurezza stradale e preservare i pneumatici da usure accelerate.

Vacanze Sicure 2025 dimostra ancora una volta che la manutenzione dei pneumatici non è un dettaglio, ma un elemento chiave per la sicurezza stradale. In un’Italia dove 1 auto su 5 circola con problemi ai pneumatici e 1 su 4 non è in regola con le revisioni, la manutenzione diventa un dovere civico, oltre che un modo per proteggere la propria vita e quella degli altri.