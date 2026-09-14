Lancia celebra 120 anni con i Club europei e svela la nuova Gamma a Torino

Oltre 140 appassionati dei Club Lancia hanno festeggiato i 120 anni del marchio. Svelata in anteprima la nuova Gamma, simbolo di innovazione e tradizione.

Oltre 140 appassionati provenienti dai Club Lancia riconosciuti a livello italiano ed europeo si sono riuniti a Torino per festeggiare i 120 anni di uno dei marchi automobilistici più iconici. L'incontro si è svolto all'Heritage Hub, autentico tempio della storia Lancia, dove i partecipanti hanno potuto immergersi nella cultura del brand tramite visite guidate alla prestigiosa collezione di vetture storiche.

L'evento ha sottolineato il legame profondo e duraturo tra Lancia e la sua vasta community internazionale, fatta di appassionati che da generazioni preservano e tramandano il patrimonio dell'azienda torinese. Nel corso della giornata, i club hanno avuto modo di dialogare direttamente con il management del marchio, scoprendo i nuovi progetti e le prossime tappe dell'evoluzione Lancia.

Uno dei momenti più attesi è stato l'accesso in anteprima alla Nuova Lancia Gamma, considerata il prossimo importante capitolo della casa. I rappresentanti dei club hanno avuto l'opportunità di visionare da vicino il nuovo modello, esplorandone le linee di design, le caratteristiche tecniche e le prospettive per il futuro.

I Club Lancia, attraverso la conservazione delle vetture, l'organizzazione di eventi e la condivisione di valori, continuano a essere uno dei pilastri della storia e dell'immagine del marchio. Il loro impegno svolge un ruolo essenziale nella diffusione della cultura automobilistica Lancia, in Italia e oltre confine.

Con 119 anni di storia, Lancia è uno dei marchi più iconici dell'automobilismo italiano. Da sempre espressione di eleganza, innovazione e carattere, ha dato vita a modelli entrati nell'immaginario collettivo, dalla Aurelia B24 Spider alla Flaminia, dalla Fulvia alla Beta HPE, fino a Stratos, 037 e Delta, protagoniste di alcune delle pagine più importanti della storia del motorsport. Oggi Lancia sta vivendo una nuova fase del proprio percorso, fondata su una forte identità italiana e su una visione contemporanea del brand. La nuova Ypsilon ha inaugurato questo capitolo, seguito dal ritorno ufficiale nelle competizioni rally e dalla nuova Gamma, progettata, sviluppata e prodotta in Italia nello stabilimento Stellantis di Melfi. Design, innovazione, qualità dell'esperienza del cliente e attenzione alla sostenibilità guidano l'evoluzione di Lancia, con l'ambizione di reinterpretare nel presente i valori che da sempre ne definiscono l'unicità.

Lancia ribadisce così la volontà di valorizzare le proprie radici, con uno sguardo sempre rivolto all'innovazione, mantenendo al centro la combinazione di eleganza italiana e personalità che la rende unica.