Leapmotor accende l'autunno con la seconda Leap Night - Back to School il 16 settembre

Leapmotor si prepara ad accendere l'autunno italiano con la seconda edizione della Leap Night - Back to School, che si terrà il 16 settembre in tutte le concessionarie aderenti della rete nazionale. L'iniziativa si propone di trasformare il consueto rientro dalle vacanze in un momento di incontro e scoperta, superando il tradizionale porte aperte e offrendo un'esperienza dinamica e coinvolgente per clienti e potenziali acquirenti.

Le serate saranno caratterizzate da un format moderno, pensato per creare un'atmosfera informale con intrattenimento, musica, food & beverage e attività di engagement, impreziosite da sorprese pensate appositamente per i partecipanti. Un appuntamento atteso che punta a rafforzare il legame tra il brand e il pubblico, valorizzando la rete vendita come protagonista centrale dell'iniziativa.

Punto focale dell'evento sarà il reveal della nuova B03X, uno dei modelli più attesi della stagione, che sarà presentato in anteprima ai visitatori. Gli ospiti avranno inoltre la possibilità di scoprire tutta la gamma Leapmotor, dalla B10 REEV Hybrid alla nuova B05, fino all'esclusiva T03 Black Limited Edition, versione della city car elettrica caratterizzata dalla raffinata colorazione Metallic Black.

Con la Leap Night - Back to School, Leapmotor conferma il proprio impegno nel creare nuove occasioni di incontro con il pubblico e nel valorizzare una gamma sempre più completa, innovativa e capace di rispondere a differenti esigenze di mobilità.