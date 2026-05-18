Nuova Mercedes-Benz GLC elettrica: record storico di ordini nei primi 100 giorni

La nuova Mercedes-Benz GLC nella sua versione 100% elettrica è diventata in soli tre mesi il modello full electric di maggior successo nella storia del marchio. Nei primi 100 giorni dal lancio commerciale ha superato qualsiasi altro modello elettrico prodotto dalla Casa di Stoccarda per numero di ordini, confermandosi un punto di riferimento non solo a livello globale, ma anche in Italia, dove la domanda resta altissima.



L'interesse del pubblico italiano si riflette in un portafoglio ordini già proiettato fino all'autunno prossimo, coprendo gran parte delle quote allocate per il 2026. Un segnale che testimonia la forza e la popolarità della nuova GLC nel mercato nazionale, dove il modello aveva già raggiunto nel novembre scorso il traguardo delle 100.000 unità immatricolate dalla nascita della GLK nel 2008.



La versione completamente elettrica della GLC rappresenta un salto evolutivo importante nell'offerta Mercedes-Benz, grazie all'introduzione di un nuovo linguaggio stilistico, tecnologie di trazione innovative, un sistema operativo proprietario e un livello di prestazioni ed efficienza inediti per il segmento full electric.



Ad oggi abbiamo un portafoglio ordini che copre già gran parte del 2026: la risposta del mercato al lancio della nuova GLC elettrica è stata estremamente positiva, con un livello di ordini record nei primi tre mesi di commercializzazione. Analizzando il portafoglio clienti che hanno già ordinato la nuova GLC elettrica abbiamo notato un significativo tasso di conquista da altri marchi, ma soprattutto un'interessante tendenza di conversione da parte di clienti che passano da una versione endotermica di GLC alla nuova proposta 100% elettrica. Anche la scelta di lasciare le motorizzazioni tradizionali sull'attuale piattaforma si è rivelata corretta perché ci permette oggi di offrire ai nostri clienti il miglior matrimonio motore-piattaforma, sia nel mondo endotermico che in quello full electric, senza compromessi né rinunce in termini di prestazioni, piacere di guida e abitabilità. Infine, i nostri clienti hanno apprezzato come, a parità di prestazioni, i prezzi tra endotermico ed elettrico siano oggi addirittura più vantaggiosi nella scelta BEV - Marco Terrusi, Head of Sales Mercedes-Benz Cars Italia



Il successo della nuova GLC elettrica conferma la capacità di Mercedes-Benz di adattarsi alle sfide della mobilità elettrica, mantenendo alte le prestazioni e la soddisfazione degli utenti, grazie a una proposta competitiva sia sul piano tecnologico che economico.