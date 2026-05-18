LEPAS presenta la piattaforma intelligente LEX e punta su una mobilità globale più sostenibile

LEPAS, il nuovo brand NEV del Gruppo Chery, debutta con la piattaforma intelligente LEX, segnando un passo importante nella strategia di espansione globale della casa automobilistica cinese. L'innovativa architettura tecnologica LEX supporta una gamma di modelli elettrificati destinati ai principali mercati internazionali, offrendo un mix di efficienza, sicurezza, esperienza digitale e autonomia estesa.



Frutto del lavoro di oltre 1.200 ingegneri distribuiti in otto centri globali di ricerca e sviluppo, la piattaforma LEX può integrare soluzioni energetiche sia BEV sia PHEV, sistemi avanzati di gestione energetica e tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione. L'obiettivo è garantire una guida naturale e silenziosa, accelerazioni lineari e frenate controllate, oltre a una risposta pronta e coerente del veicolo.



La nuova gamma LEPAS si organizza attorno ai modelli L4, L6 e L8, progettati per offrire un'esperienza di mobilità elegante e intelligente. In termini di efficienza, spicca la trasmissione ibrida DHT, capace di combinare prestazioni brillanti e consumi ridotti. Il modello di punta L8 offre un'autonomia superiore a 1.000 km, sostenuta da un avanzato sistema di gestione termica della batteria funzionante tra -40°C e 55°C, per il massimo della sicurezza.



L'esperienza degli interni si distingue per le tecnologie innovative che comprendono chip automotive, display ad alta definizione, interazione vocale fluida, monitoraggio qualità dell'aria, purificazione con ioni d'acqua, audio Sony e cancellazione attiva del rumore. La tecnologia è pensata per rendere l'abitacolo ancora più confortevole, immersivo e personale.



Sotto il profilo strategico, LEPAS punta a una presenza globale rafforzata da quattro direttrici chiave: capacità industriale, tecnologia, ecosistema e sostenibilità. Rete di partner e distributori già presenti in Europa, Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina consentono al marchio di costruire un'alleanza internazionale solida, come testimoniano i 500 operatori di settore di quasi 20 Paesi coinvolti.



La visione LEPAS, riassunta nel claim "Drive Your Elegance", mira a proporre una mobilità raffinata, intelligente e realmente centrata sulle esigenze dell'utente: "non solo efficienza e innovazione, ma anche comfort, design, qualità percepita e centralità dell'utente".



Sostenuta dal know-how del Gruppo Chery e da oltre 400 brevetti tecnologici, LEPAS si propone di investire costantemente in soluzioni NEV di qualità e di consolidare la sua posizione internazionale unendo sviluppo, produzione e modello di business verso una crescita comune.



Chery, con oltre 2,4 milioni di vetture prodotte e un milione destinate all'export, è il primo gruppo automotive cinese nelle esportazioni mondiali. Sul mercato italiano, LEPAS è distribuito da OMODA & JAECOO AUTOMOTIVE ITALY SRL, ampliando così la proposta di mobilità elettrificata e sostenibile.