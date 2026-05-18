Lamborghini protagonista a DreamHack Atlanta: supercar Temerario e gaming uniscono mondi reali e virtuali

Lamborghini consolida la propria presenza nell'universo del gaming e del digital entertainment tornando negli Stati Uniti per la terza volta consecutiva come protagonista indiscussa di DreamHack, il festival lifestyle internazionale dedicato ai videogiochi e alla cultura digitale.

Dopo il debutto a Dallas nel 2025 e la tappa europea a Stoccolma, questa volta il marchio di Sant'Agata Bolognese ha scelto Atlanta per riaffermare il proprio ruolo da pioniere nell'incontro tra performance automobilistica, innovazione e nuovi territori culturali. Lamborghini si è presentata come Main Automotive Partner dell'evento, ribadendo la sua visione strategica di superare i confini tradizionali dell'automotive grazie a una presenza immersiva e avveniristica.

Nei giorni che hanno preceduto il festival, Atlanta si è trasformata in un palcoscenico urbano nel segno della sportività: due Lamborghini Temerario, il modello ibrido ad alte prestazioni che rappresenta il nuovo punto di riferimento tra le supercar della Casa, sono state posizionate in luoghi simbolici della città con una livrea esclusiva dedicata a Fortnite e a Fast ForWorld, l'universo virtuale ufficiale del marchio. Accanto alle vetture, il pubblico ha potuto cimentarsi in una speciale isola Fortnite dal vivo tramite tablet, partecipando a un'esperienza interattiva che ha permesso di vincere biglietti per il festival. L'iniziativa ha saputo unire presenza fisica, gaming e connessione diretta con la community cittadina, trasformando la Temerario in un inedito hub esperienziale e creando un primo, fortissimo collegamento tra Lamborghini e la comunità gaming locale.

Le due supercar sono poi approdate all'interno di DreamHack, portando in continuità la narrazione tra attivazione urbana ed esperienza onsite. Nell'area dedicata, posta al cuore del festival, Lamborghini ha accolto migliaia di visitatori offrendo loro un'esperienza immersiva a 360 gradi: dalle Temerario in esposizione, protagoniste indiscusse di scatti e photo opportunity, ai simulatori di guida professionali di ultima generazione, incluso l'esclusivo Vesaro x Automobili Lamborghini, fino ad arrivare allo spazio riservato all'esplorazione dell'universo Fast ForWorld. La contaminazione tra reale e virtuale si è così tradotta in una proposta innovativa e accessibile a tutti gli appassionati.

Il gaming, la cultura digitale e il Web3 rappresentano per Lamborghini territori strategici per esprimere una visione all'avanguardia e dialogare con le nuove generazioni, afferma Christian Mastro, Direttore Marketing di Automobili Lamborghini. Attraverso piattaforme come DreamHack superiamo i confini tradizionali del settore, portando il nostro DNA distintivo in ambienti digitali e immersivi. Essere l'unico partner automotive di questo evento di riferimento a livello globale segna un ulteriore passo nel nostro percorso nel mondo digitale.

L'area esperienziale ha permesso ai visitatori di entrare in contatto diretto con l'inconfondibile stile e le performance del marchio, ma anche di scoprire come Lamborghini stia portando la propria visione in contesti digitali interoperabili, scegliendo linguaggi e piattaforme vicine alle nuove generazioni. DreamHack si conferma dunque una piattaforma privilegiata per ribadire il posizionamento del brand come autentico pioniere nell'esperienza digitale legata ai motori.

Attraverso gli esports, le tecnologie Web3 e iniziative innovative, Lamborghini continua a esplorare nuove forme di coinvolgimento per un pubblico che va ben oltre il tradizionale appassionato di auto sportive. Il sogno Lamborghini, da sempre riservato a pochi, viene così reinterpretato in chiave digitale, diventando più accessibile e ispirazionale, in particolare per le nuove generazioni sempre più immerse nel mondo del gaming e dell'intrattenimento virtuale.

La partecipazione di Automobili Lamborghini a DreamHack Atlanta 2026 conferma l'ambizione del marchio di ridefinire i canoni della brand engagement: la combinazione di presenza fisica, innovazione digitale ed esperienze guidate dalla community si rivela vincente per connettere, ispirare e progettare il futuro dell'engagement automobilistico oltre ogni confine tradizionale.