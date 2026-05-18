Elly Schlein ospite a È sempre Cartabianca, focus su Modena e caso Garlasco

Elly Schlein sarà intervistata a È sempre Cartabianca, con approfondimenti sulla strage di Modena e sulle nuove strategie della difesa nel caso Garlasco.

Domani sera, in prima serata su Retequattro, Bianca Berlinguer accoglierà Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, tra gli ospiti principali della nuova puntata di È sempre Cartabianca. L'intervista a Schlein promette di offrire spunti importanti sul panorama politico attuale, con la leader PD pronta ad affrontare i principali temi di attualità e il dibattito interno al suo partito.

A occupare la scena mediatica ci sarà anche la recente tragedia avvenuta a Modena, dove Salim El Koudri è stato arrestato con l'accusa di strage e lesioni aggravate, dopo essersi lanciato in auto a folle velocità contro i passanti nella giornata di sabato scorso. La trasmissione dedicherà ampio spazio agli aggiornamenti sull'inchiesta in corso e al confronto tra le diverse forze politiche, affrontando le reazioni e le proposte avanzate in risposta al dramma che ha scosso la città emiliana.

Durante la serata sarà dato risalto anche al caso Garlasco, con un focus sulle prossime strategie della difesa di Andrea Sempio. Gli avvocati di Sempio sono al lavoro su nuove perizie e consulenze tecniche per spiegare il contenuto degli audio dei suoi soliloqui, elementi ritenuti chiave nel procedimento giudiziario in corso. La puntata offrirà aggiornamenti approfonditi e commenti degli ospiti su uno dei casi giudiziari che più tiene alta l'attenzione dell'opinione pubblica.

Il parterre degli ospiti comprenderà, tra gli altri, Rita Dalla Chiesa e Antonio De Rensis, protagonisti di dibattiti che si annunciano accesi e partecipati. L'appuntamento con È sempre Cartabianca si preannuncia imperdibile, con temi di grande rilevanza e ospiti di primo piano del mondo politico e della società italiana.