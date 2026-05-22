Pulse of Gaia Festival porta Ye e Swedish House Mafia alla RCF Arena nel 2026

La scena musicale italiana si prepara a un'estate senza precedenti: a luglio 2026 debutta per la prima volta nel nostro Paese il Pulse of Gaia Festival, il concept internazionale prodotto da Zamna che trasforma la RCF Arena di Reggio Emilia nel cuore pulsante della musica mondiale.

L'RCF Arena di Reggio Emilia, già teatro di eventi storici, ospiterà tre imperdibili appuntamenti: il 5, l'11 e il 18 luglio, con lineup che raccolgono i giganti della scena elettronica e urban internazionale. Il 5 luglio sarà il turno di The Chainsmokers, Rita Ora, Ozuna, Nicky Jam, Lolita, Afrojack, Dimitri Vegas, DJ Snake, Marco Carola, Ilario Alicante, East end Dubs e Ale De Tuglie. L'apertura della giornata sarà affidata a Lolita, giovane talento del pop alternativo italiano, mentre la serata promette un crescendo di energia con i mostri sacri del reggaeton e dell'EDM. Biglietti già disponibili su Ticketmaster e Vivaticket.

L'11 luglio saliranno sul palco gli Swedish House Mafia: Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso tornano insieme per uno show che si preannuncia memorabile, insieme a Benny Benassi, Clean Bandit, Alok, Asal, Henri e Andrea Oliva. Benny Benassi, che torna a suonare nella sua città natale, rappresenta un legame speciale fra la storia dell'elettronica mondiale e il territorio reggiano.

Il clou del festival è fissato al 18 luglio con il main event di Ye (Kanye West), che realizzerà uno show immersivo unico nel suo genere. Il Main Stage da 103 mila posti, già storico per aver accolto nomi come Harry Styles, Rammstein e AC/DC, sarà la cornice di una performance destinata a entrare negli annali. Durante la giornata, Iren Green Park ospiterà Zamna Sound System, CamelPhat e Mind Against, per una maratona sonora che accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino a tarda notte. L'accesso alle aree sarà organizzato per orari differenti a seconda del tipo di biglietto acquistato.

Pulse of Gaia Festival segna la fine del precedente format Hellwatt Festival e introduce un nuovo linguaggio ispirato all'equilibrio tra energia creativa e sostenibilità, riprendendo il successo dell'edizione spagnola dello scorso anno che ha coinvolto 800.000 persone da oltre 135 paesi. Il nuovo brand pone l'accento sul rispetto per l'ambiente e su un'esperienza immersiva, mantenendo intatta la potenza scenografica dei grandi festival internazionali. Gaia richiama la Terra come organismo vivo, mentre il Pulse rappresenta il battito collettivo della musica, delle persone e delle comunità che si ritrovano attorno a un'esperienza condivisa.

Per chi aveva già acquistato biglietti o pass weekend per le date originariamente previste, tutti i titoli restano validi senza necessità di ulteriori azioni. Nei prossimi giorni saranno comunicate eventuali informazioni aggiuntive per chi aveva scelto il pass combinato per il weekend del 4 e 5 luglio. L'intera organizzazione degli eventi è ora sotto la responsabilità di Zamna, in collaborazione con i proprietari delle venue e la società di gestione C.Volo S.p.A.

L'accesso ai concerti è consentito ai minori di 16 anni solo se accompagnati da un maggiorenne, mentre ai minori di 18 anni è vietato acquistare e consumare alcolici all'interno della struttura. Le persone con disabilità possono richiedere assistenza dedicata per tutte le sessioni live. Info dettagliate sono disponibili sui siti ufficiali degli organizzatori.

Pulse of Gaia Festival si prepara dunque a diventare uno degli appuntamenti musicali più attesi d'Europa, con tre serate da non perdere per tutti gli appassionati di musica dal vivo e festival internazionali.