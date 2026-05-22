Echoes of Aincrad, il nuovo RPG d'azione di Sword Art Online, svela un trailer gameplay
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Echoes of Aincrad, il nuovo RPG d'azione di Sword Art Online, svela un trailer gameplay

Echoes of Aincrad si mostra in un nuovo trailer gameplay: personalizzazione, combattimenti real time e sistema dei partner nell'universo di Sword Art Online.

di Davide Forgione
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Un'esperienza originale nell'universo di Sword Art Online arriverà il 10 luglio 2026 con Echoes of Aincrad, un action RPG che promette di immergere i giocatori in un mondo virtuale dove la morte nel gioco significa la fine anche nella realtà.

Il nuovo trailer gameplay mostra un'anteprima delle meccaniche di combattimento e delle numerose funzionalità di personalizzazione che distinguono il titolo. In Echoes of Aincrad ogni giocatore potrà creare il proprio personaggio originale grazie a un ricco editor di avatar, scegliendo tra numerose opzioni estetiche e specializzando il proprio protagonista con abilità e attributi esclusivi. 

Il sistema di combattimento si presenta dinamico e in tempo reale, con una ampia varietà di armi utilizzabili e la possibilità di adattare e potenziare l'equipaggiamento in base allo stile di gioco preferito. I giocatori potranno equipaggiare abilità speciali e salire di livello per affrontare sfide sempre più impegnative nei suggestivi ambienti del castello fluttuante di Aincrad.

Una delle novità più interessanti riguarda il sistema dei partner: durante l'avventura sarà possibile scegliere un alleato, ognuno dotato di abilità e capacità uniche, rendendo la strategia e la collaborazione elementi chiave per il successo nelle battaglie. Il trailer mostra le abilità del personaggio, la varietà di armi a sua disposizione, il sistema dei partner e altro ancora, illustrando anche gli strumenti disponibili che aiuteranno i giocatori a sopravvivere ai pericoli che li attendono nel castello fluttuante di Aincrad. Sfruttare ogni risorsa a loro disposizione sarà fondamentale per sfidare la morte e fuggire dal mondo virtuale.

L'esplorazione ricopre un ruolo centrale: dalle tranquille pianure a dungeon minacciosi ricchi di segreti, i giocatori saranno chiamati a svelare tutto ciò che Aincrad ha da offrire, affrontando mostri e boss impegnativi e vivendo così l'autentica esperienza di sopravvivenza ispirata alla saga originale.

Echoes of Aincrad sarà disponibile dal 10 luglio 2026 e può già essere preordinato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. L'attesa dei fan di Sword Art Online è finalmente ricompensata da un titolo che promette di portare l'azione e il brivido della serie verso nuove vette, lasciando ai giocatori la libertà totale di forgiare la propria avventura e il proprio destino digitale.

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