Echoes of Aincrad, il nuovo RPG d'azione di Sword Art Online, svela un trailer gameplay

Un'esperienza originale nell'universo di Sword Art Online arriverà il 10 luglio 2026 con Echoes of Aincrad, un action RPG che promette di immergere i giocatori in un mondo virtuale dove la morte nel gioco significa la fine anche nella realtà.

Il nuovo trailer gameplay mostra un'anteprima delle meccaniche di combattimento e delle numerose funzionalità di personalizzazione che distinguono il titolo. In Echoes of Aincrad ogni giocatore potrà creare il proprio personaggio originale grazie a un ricco editor di avatar, scegliendo tra numerose opzioni estetiche e specializzando il proprio protagonista con abilità e attributi esclusivi.

Il sistema di combattimento si presenta dinamico e in tempo reale, con una ampia varietà di armi utilizzabili e la possibilità di adattare e potenziare l'equipaggiamento in base allo stile di gioco preferito. I giocatori potranno equipaggiare abilità speciali e salire di livello per affrontare sfide sempre più impegnative nei suggestivi ambienti del castello fluttuante di Aincrad.

Una delle novità più interessanti riguarda il sistema dei partner: durante l'avventura sarà possibile scegliere un alleato, ognuno dotato di abilità e capacità uniche, rendendo la strategia e la collaborazione elementi chiave per il successo nelle battaglie. Il trailer mostra le abilità del personaggio, la varietà di armi a sua disposizione, il sistema dei partner e altro ancora, illustrando anche gli strumenti disponibili che aiuteranno i giocatori a sopravvivere ai pericoli che li attendono nel castello fluttuante di Aincrad. Sfruttare ogni risorsa a loro disposizione sarà fondamentale per sfidare la morte e fuggire dal mondo virtuale.

L'esplorazione ricopre un ruolo centrale: dalle tranquille pianure a dungeon minacciosi ricchi di segreti, i giocatori saranno chiamati a svelare tutto ciò che Aincrad ha da offrire, affrontando mostri e boss impegnativi e vivendo così l'autentica esperienza di sopravvivenza ispirata alla saga originale.

Echoes of Aincrad sarà disponibile dal 10 luglio 2026 e può già essere preordinato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. L'attesa dei fan di Sword Art Online è finalmente ricompensata da un titolo che promette di portare l'azione e il brivido della serie verso nuove vette, lasciando ai giocatori la libertà totale di forgiare la propria avventura e il proprio destino digitale.