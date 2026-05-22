Elettra Lamborghini lancia la hit estiva Bam Bam Bambina: energia latin e ritmo contagioso

Elettra Lamborghini torna protagonista dell'estate 2026 con Bam Bam Bambina, una nuova hit dalle sonorità latin e un messaggio di libertà e indipendenza.

Elettra Lamborghini è pronta a dominare l'estate 2026 con il suo nuovo singolo Bam Bam Bambina, già disponibile su tutte le piattaforme digitali e trasmesso dalle radio in tutta Italia. Il brano segna un ritorno alle origini per la popstar, con sonorità latin, merengue e caribbean che hanno da sempre caratterizzato il suo stile.

Dotato di un ritornello irresistibile e un testo divertente, Bam Bam Bambina si candida a diventare la colonna sonora dei mesi più caldi. La clip ufficiale vede Elettra protagonista in più ruoli: da manager in carriera a donna alle prese con la vita domestica e persino una parentesi ispirata al folclore latinoamericano, prima di una sfrenata guerra di cuscini su un enorme letto.

Sul significato del nuovo brano, Lamborghini sottolinea: Il brano è un inno alla libertà di essere come si vuole: è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente. Le viene detto che si comporta da 'bambina' perché è un po' ribelle e difficile da gestire. Dall'altra è sottoposta anche al giudizio esterno di come la vorrebbero gli altri. Ma una donna può essere tante cose in un solo corpo, può contenere tante moltitudini, sfaccettature e versioni di sé. Mi ci rivedo un po' nel testo perché io mi sento davvero multi-tasking.

Il nuovo singolo segue il successo di Voilà, che ha portato Elettra Lamborghini sul palco del 76° Festival di Sanremo, raggiungendo la top20 della classifica FIMI/NIQ e risultando uno dei brani più trasmessi dalle radio italiane negli ultimi mesi.

Parallelamente al percorso musicale, la carriera televisiva di Elettra prosegue con forza: di recente ha condotto e commentato l'Eurovision Song Contest 2026 accanto a Gabriele Corsi e sta guidando su Rai2 il nuovo adventure game The Unknown - Fino all'ultimo bivio.

Con oltre 2,5 miliardi di stream globali, 15 dischi di Platino e mezzo miliardo di visualizzazioni su YouTube, Elettra Lamborghini è tra le figure femminili più influenti del pop italiano. Nel 2018 il debutto con Pem Pem la fa entrare nella top10 delle classifiche, mentre la partecipazione a Sanremo 2019 con Musica (e il resto scompare) certifica la sua popolarità, grazie anche al primo album Twerking Queen. Grande attenzione anche per le sue collaborazioni internazionali, tra cui i singoli Mala e Tócame, oltre all'ormai iconica Caramello, certificata quattro volte Platino.

Il suo stile giocoso e la capacità di mescolare generi rappresentano la forza di una carriera in crescita, tra musica, televisione e riconoscimenti speciali come la statua di cera esposta al museo Madame Tussauds di Amsterdam. Bam Bam Bambina conferma il talento di Elettra Lamborghini nel coniugare energia, leggerezza e messaggi di indipendenza femminile, proponendosi come il tormentone che accompagnerà l'estate italiana.