Fiorello tra attualità e ironia: dalla Flottilla in Israele alle pale eoliche umbre

Fiorello commenta il caso Flottilla e il dibattito sulle pale eoliche in Umbria durante La Pennicanza, tra impegno civile e ironia. In onda su Rai Radio2.

Fiorello interviene con forza sulla situazione della Global Sumud Flottilla e sugli attivisti arrestati dalle autorità israeliane, sottolineando la necessità di una presa di posizione più decisa. "Va bene parlarne nei programmi, ma bisogna agire in un'altra maniera, con sanzioni o con la cessazione dei rapporti, perché la situazione sta sfuggendo di mano", afferma lo showman siciliano, rivolgendosi ironicamente e in modo provocatorio al ministro israeliano Ben Gvir. Fiorello aggiunge: "Il governo italiano deve essere diplomatico, ma noi no. Hanno fatto cose illegali in acque internazionali, hanno preso gli attivisti della Flottilla, li hanno arrestati, umiliati e torturati. Gli italiani dovrebbero essere liberati domani, speriamo anche gli altri, perché non devono approfittarsi dei prigionieri dei cosiddetti 'governi deboli'".

Restando sull'attualità, Fiorello riporta l'attenzione sulla questione delle pale eoliche in Umbria e il progetto Phobos, denunciando la scarsa copertura mediatica del tema negli ultimi giorni. "Mi dispiace constatare che dell'argomento si sia parlato sempre in maniera circoscritta, infatti la stampa nazionale e i tg non hanno ripreso la notizia, se non alcuni quotidiani umbri direttamente interessati. Come mai nessun tg ne ha parlato? Come mai ancora nessuna risposta dalla regione? Occhio, perché il silenzio-assenso è pericoloso", mette in guardia lo showman, sottolineando il rischio di lasciare questioni importanti senza un adeguato dibattito pubblico.

Non manca il lato spettacolare e ironico della trasmissione, con una telefonata in diretta ad Angelo Pintus per fargli gli auguri di compleanno. "Nutro per te una stima senza precedenti. Vedo i pezzi che fai in giro e sei davvero straordinario. Spero che tu possa calcare per la seconda volta il palco di Sanremo", dichiara Fiorello, prima di una frecciatina ironica: "Tu sei amico di Stefano De Martino, sai già qualcosa?", mentre Pintus sorride e glissa.

L'attualità viene stemperata infine da una battuta su una delle notizie più curiose delle ultime ore: "C'è una statua di Padre Pio a Macerata che piange. Io so il motivo: ha visto in anteprima i palinsesti invernali!"

Così si chiude la puntata de La Pennicanza, in onda su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì alle 13:45, dove Fiorello e Fabrizio Biggio alternano riflessione sociale, ironia e spettacolo, coinvolgendo il pubblico in temi di attualità e leggerezza.