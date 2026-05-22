Dov'è Liana: il trio francese incanta l'Italia con Cookie's Party e un tour estivo

Dov'è Liana pubblica il nuovo singolo Cookie's Party e torna in Italia con concerti ai festival, tra cui MI AMI, Spring Attitude, Oltre e Jova Summer Party.

Dov'è Liana, il trio francese diventato un fenomeno musicale in Italia, pubblica il nuovo singolo "Cookie's Party" e annuncia una serie di attesi appuntamenti dal vivo nel nostro paese.

Dopo aver conquistato il pubblico durante la scorsa edizione, i Dov'è Liana tornano al MI AMI Festival come closing act di venerdì 22 maggio e rilasciano il nuovo brano prodotto da Carosello Records.

Il gruppo, noto per la propria energia positiva e un look retrò caratterizzato da occhiali da sole e foulard elegante, ha saputo mettere d'accordo pubblico e critica con uno stile musicale fresco e coinvolgente, all'insegna della leggerezza e del divertimento.

Il tour estivo italiano di Dov'è Liana toccherà i principali festival della stagione: 22 maggio al MI AMI Festival di Segrate (MI), 30 maggio allo Spring Attitude Festival di Roma, 20 giugno all'Oltre Festival di Bologna e 7 agosto durante il Jova Summer Party a Olbia.

Il singolo "Cookie's Party" promette di diventare uno dei tormentoni estivi in grado di far ballare e celebrare l'amore incondizionato, grazie alla cifra stilistica immediatamente riconoscibile del trio e a un sound coinvolgente e solare, perfetto per accompagnare i momenti clou dell'estate italiana.

Il ritorno di Dov'è Liana segna una conferma del loro legame con il pubblico italiano e consacra il loro ruolo tra i protagonisti della scena musicale estiva europea. Il lancio di "Cookie's Party" rappresenta solo il primo passo di una stagione che si preannuncia ricca di successi e nuove emozioni.