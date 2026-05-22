Olivia Rodrigo torna con il singolo The Cure e annuncia le date italiane del tour 2027

Olivia Rodrigo segna uno dei ritorni più attesi dell'anno con il nuovo singolo The Cure, accompagnato dal videoclip ufficiale che la vede protagonista nei corridoi di un ospedale realizzato a mano, mentre cerca disperatamente la cura per un cuore spezzato. Il brano rappresenta il cuore tematico del prossimo album intitolato you seem pretty sad for a girl so in love, in uscita mondiale il 12 giugno. La canzone esplora la fragilità e l'intensità emotiva della fine di una relazione, con un racconto visivo affidato alla regia di Cat Solen e Jaime Gerin.

Il singolo fa seguito al successo di drop dead, debutto immediato al primo posto della Billboard Hot 100, confermando Olivia Rodrigo come la prima artista nella storia a esordire alla posizione numero uno della classifica americana con il lead single di ciascuno dei suoi primi tre album. L'artista, già vincitrice di tre Grammy Awards e con oltre 36 milioni di copie vendute tra i suoi dischi, può vantare una carriera segnata da record e riconoscimenti a livello mondiale. I precedenti album SOUR e GUTS hanno debuttato entrambi al vertice delle classifiche internazionali, con certificazioni multiple in Italia e all'estero.

Insieme all'uscita di The Cure, Olivia Rodrigo annuncia anche le date italiane del suo attesissimo The Unraveled Tour. Il 27 e il 28 aprile 2027 sarà sul palco della Unipol Dome di Milano per due concerti già sold-out, parte di una tournée che ha venduto oltre un milione di biglietti nel mondo. L'artista ha già stabilito nuovi record di presenze nelle più importanti venue internazionali, come il Barclays Center di Brooklyn, l'Intuit Dome di Los Angeles e l'O2 di Londra, entrando a far parte di una lista esclusiva di superstar globali.

Il nuovo album vede nuovamente la collaborazione con il produttore Daniel Nigro, già artefice del suono di SOUR e GUTS. Rodrigo continua così un percorso di crescita artistica riconosciuto non solo dalle classifiche ma anche dalle principali istituzioni musicali. Celebre per i suoi testi autobiografici e la potenza delle sue performance dal vivo, Olivia ha raccolto importanti premi come Miglior Nuova Artista, Miglior Album Pop Vocale e Miglior Performance Pop Solista, ottenendo 14 nomination ai Grammy e numerosi altri riconoscimenti.

Con The Cure, Olivia Rodrigo promette di elevare ancora una volta lo standard del pop internazionale, offrendo un nuovo capitolo della sua storia musicale e confermandosi come una delle voci più ascoltate e influenti della scena contemporanea.