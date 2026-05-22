Ico pubblica il nuovo singolo All I Have: un viaggio tra energia e introspezione

Disponibile da oggi in radio e in digitale, All I Have è il nuovo singolo di Ico, giovane cantautore milanese classe 2000. Il brano si distingue per la sua atmosfera intima e intensa, arricchita da echi dell'alternative rock degli anni '90. La canzone accompagna l'ascoltatore in un crescendo musicale che culmina in un ritornello incisivo e in un assolo finale di grande intensità. Si tratta di un perfetto equilibrio tra energia e introspezione, capace di esprimere il desiderio di lasciarsi alle spalle il passato e affrontare il futuro con nuova consapevolezza.

Il brano - racconta Ico - è come un portale, è l'ultimo sguardo alla casa d'infanzia prima di abbandonarla per sempre. La casa che racconto nel brano è piena di ricordi, di vissuto, di pezzi di me che per tanto tempo hanno avuto un significato enorme, ma che a un certo punto finiscono per appartenere più al passato che al presente. E arriva il momento di andare avanti.

Ludovico Poggio, in arte Ico, si è distinto per una scrittura autentica e personale, prendendo ispirazione da mostri sacri come Bob Dylan, The Beatles, Pink Floyd, Radiohead, Nirvana, Jeff Buckley, Led Zeppelin, Oasis, Ed Sheeran, Coldplay, Lucio Battisti e Fabrizio De André. Ico ha iniziato a suonare la chitarra a 16 anni per poi passare alla scrittura delle prime canzoni, alternando brani in italiano e in inglese. Nel 2023 ha autoprodotto dodici demo per il suo primo album, dimostrando una notevole determinazione e una chiara visione artistica. Nel 2024 ha ripreso la collaborazione con Alessio Croci di Atlantis Studio, intraprendendo un percorso musicale più strutturato e professionale.

Dopo il successo del singolo Un tramonto per due, pubblicato nel 2026, All I Have segna un nuovo capitolo per Ico, arricchendo la scena musicale italiana con sonorità profonde e testi carichi di significato. L'intensità e l'autenticità di Ico promettono di lasciare il segno tra i nuovi talenti emergenti di Milano e oltre.