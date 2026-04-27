Quarta Repubblica: attentato a Trump, polemiche e casi di attualità in Italia

Questa sera l'appuntamento televisivo con Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, si preannuncia ricco di temi di forte attualità e dibattito pubblico.

Il punto centrale della puntata sarà l'attentato che ha colpito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella lobby dell'hotel Hilton di Washington, in occasione della cena con i corrispondenti della Casa Bianca. Questo grave fatto internazionale verrà analizzato grazie all'intervento di esperti e ospiti, che commenteranno le potenziali ripercussioni sulla scena politica globale e i possibili sviluppi per la sicurezza americana.

In Italia non mancano le polemiche dopo i cortei del 25 aprile, che come ogni anno accendono il dibattito pubblico e politico. A seguire, si discuterà dello scontro tra Italia e Svizzera legato alle spese mediche per i feriti dell'incendio di Capodanno a Crans Montana, tema che ha generato tensioni tra i due paesi e coinvolge direttamente le famiglie delle vittime.

La trasmissione dedicherà spazio anche alle ultime novità sul caso Garlasco, in particolare alla possibile revisione del processo che riguarda Alberto Stasi. Si attendono aggiornamenti e testimonianze che potrebbero riaprire uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni.

Al dibattito parteciperanno numerosi ospiti di spicco: Mario Sechi, Stefano Zurlo, Fausto Biloslavo, Rita Cavallaro, Filippo Lombardi, l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, Armando Palmegiani, Hoara Borselli, Umberto Marcucci (padre di Manfredi, giovane ferito a Crans Montana), Lucetta Scaraffia e Giuseppe Cruciani. Le loro opinioni offriranno spunti di riflessione e approfondimento sugli argomenti trattati, rendendo la puntata da non perdere.