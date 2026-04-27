Heineken lancia Fans Have More Friends: la piattaforma che unisce calcio, F1 e musica

Heineken presenta in Italia Fans Have More Friends, la nuova piattaforma globale ideata per valorizzare le passioni condivise come motore di connessione sociale. La piattaforma, attiva fino al 2026, unisce tutte le principali sponsorizzazioni del brand, dal calcio alla Formula 1 fino ai festival musicali, con un messaggio forte: le passioni vissute insieme arricchiscono le relazioni e abbattono la solitudine.

Secondo una recente ricerca globale commissionata da Heineken e focalizzata anche sull'Italia, circa 7 italiani su 10 vivono emozioni più intense se condivise, mentre il 75% considera l'esperienza di guardare una partita con altri tifosi molto più coinvolgente. Il fandom risulta un vero catalizzatore sociale: per il 68% è una porta d'ingresso a nuove amicizie e per il 43% i legami più profondi nascono proprio da eventi vissuti insieme, come una partita o un concerto.

Con 'Fans Have More Friends' celebriamo una verità tanto semplice quanto potente: la condivisione della stessa passione trasforma dei perfetti sconosciuti in persone che si sentono immediatamente vicine. È soprattutto nello sport e nella musica che questa magia prende vita, in modo autentico e spontaneo. Il nuovo spot traduce questa verità in immagini: persone che si incontrano a un concerto o davanti a una partita e, in pochi istanti, si scoprono parte della stessa storia. Le barriere sociali cadono, sostituite da emozioni condivise che uniscono velocemente. Da sempre Heineken è al fianco dei fan per valorizzare questi momenti e, con questa campagna, rafforziamo il nostro impegno nel creare occasioni di nuove connessioni- ha commentato Michela Filippi, Marketing Director di HEINEKEN Italia

La nuova campagna prende vita in Italia con spot dedicati a UEFA Champions League, musica e Formula 1. Dal 26 aprile sono protagonisti in TV e online Max Verstappen e Virgil Van Dijk, mentre ad agosto arriverà lo spot con Martin Garrix dedicato alla F1. Le creatività firmate Le Pub raccontano la forza emotiva di piccoli gesti come un brindisi, un abbraccio spontaneo o una canzone, gesti che cancellano le distanze e creano nuove amicizie.

I dati della ricerca sottolineano come il 62% degli italiani trova che vedere una partita insieme migliori l'esperienza, anche tra tifosi di squadre rivali. Il 49% degli intervistati ha stretto nuove relazioni offrendo una birra, mentre il 51% ha avuto modo di conoscere persone ricevendola. Per il 68% offrire una birra è il gesto ideale per rompere il ghiaccio tra fan, dimostrando quanto rituali semplici restino alla base dei rapporti autentici.

Il fandom dimostra inoltre una grande capacità di abbattere le barriere generazionali: il 72% degli italiani intervistati sostiene di aver conosciuto persone di tutte le età grazie a una passione condivisa. Esperienze come partite e concerti rappresentano spesso l'inizio di nuovi legami che vanno oltre le differenze sociali e anagrafiche.

Dalla UEFA Champions League ai festival estivi e alla Formula 1, Heineken rafforza il suo ruolo di brand che unisce le persone, puntando sul potere dell'esperienza collettiva. Fans Have More Friends diventa così il simbolo del valore universale del tifo, della musica e di ogni passione capace di trasformare sconosciuti in amici.