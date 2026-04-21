Un ricordo di Albert Schweitzer a Bordighera per ispirare cultura ed etica

Giovedì 23 aprile alle 16.30 la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera ospiterà un evento culturale dedicato ad Albert Schweitzer, Premio Nobel per la Pace 1952, figura emblematica del Novecento per il suo impegno etico, scientifico e umanitario.

L'iniziativa, organizzata dalla Fondazione L'Uomo e Il Pellicano ETS, vedrà la partecipazione del professore Lorenzo Vizzini e di Alberto Guglielmi Manzoni, fondatore dell'ente e promotore dell'evento. L'ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Durante l'incontro verranno ripercorse le tappe fondamentali dell'esistenza di Schweitzer attraverso immagini, fotografie e racconti, rievocando la poliedricità di un uomo che fu pastore protestante, teologo, studioso di filosofia e religioni orientali, organista, musicologo e soprattutto medico-missionario in Africa, a Lambaréné in Gabon, dove ricevette il riconoscimento internazionale con il Premio Nobel per la Pace.

La Fondazione L'Uomo e il Pellicano ETS, nata nel 2023 con sede principale a Sanremo, unisce cultura e filantropia ispirandosi al principio chiave del pensiero di Schweitzer: il rispetto per la vita. La sua attività coniuga cultura e filantropia in un progetto unitario che promuove la riflessione e l'azione concreta nel segno del bene comune, rafforzando la consapevolezza su temi di grande attualità sociale ed etica.

L'ente opera a livello nazionale, perseguendo due filoni strettamente connessi: quello culturale, promosso attraverso la divulgazione scientifica, valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, tutela dell'ambiente e dialogo interdisciplinare; e quello filantropico-solidaristico, con iniziative concrete a sostegno di famiglie e persone in difficoltà, in collaborazione con reti di volontariato e associazioni professionali.

La Fondazione invita inoltre i cittadini a sostenere le sue attività anche tramite la donazione del 5x1000, contribuendo così alla diffusione del pensiero e del messaggio universale di Albert Schweitzer, simbolo di dedizione al bene comune e all'etica universale del rispetto della vita.