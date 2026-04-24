Citroën Gëneration AMI a Roma: parole e inclusione contro il bullismo

Citroën rafforza il suo impegno nella lotta al bullismo e cyberbullismo attraverso Gëneration AMI, progetto che dal 2021 promuove rispetto, ascolto e inclusione tra i più giovani e le comunità educative. A Roma, presso l'Auditorium dell'IIS Matteucci, si è svolto l'incontro gratuito Il peso delle parole, rivolto a genitori, docenti ed educatori, coinvolgendo oltre sessanta partecipanti.



Gëneration AMI, frutto della collaborazione tra Citroën e il Centro Nazionale Contro il Bullismo - BulliStop, è giunto nel 2025-2026 alla sua quinta edizione e ha già raggiunto più di 44.000 studenti e 2.684 classi in tutta Italia, diventando una delle azioni più significative a livello nazionale nella prevenzione del bullismo.



Al centro dell'incontro romano del 22 aprile il seminario Il peso delle parole, dedicato al ruolo del linguaggio nelle relazioni tra adulti e nuove generazioni, e nell'ambiente familiare e scolastico. Condotto dalla Dott.ssa Antonella Elena Rossi, psicologa, pedagogista e criminologa con trent'anni di esperienza e volto noto RAI, il seminario ha offerto una riflessione pratica e partecipata sull'importanza delle parole quotidiane come strumenti di prevenzione, ascolto, rispetto ed empatia. La Dott.ssa Rossi ha guidato il pubblico attraverso esempi, momenti di coinvolgimento attivo e una sessione finale di domande e confronto.



Questo appuntamento si inserisce in un percorso strutturato ricco di nuove iniziative educative, sia digitali sia in presenza, destinate a studenti, docenti e famiglie in tutta Italia.



Tra i progetti speciali recenti figura lo spettacolo Together is Better, messo in scena a Roma a settembre 2025, dove una classe simbolica esplora emozioni come Rabbia, Ansia, Coraggio e Paura. Protagonista è Ami, nuovo alunno inizialmente deriso e isolato, che con il suo esempio diventa il motore di un cambiamento collettivo. L'empatia, la diversità e la collaborazione emergono come risorse fondamentali per superare il bullismo, in uno spettacolo corale che lascia un messaggio potente: Together is Better.



Nel dicembre 2025 a Torino è stato proposto ai dipendenti Stellantis il workshop Il peso delle parole, incoraggiando anche il mondo del lavoro alla responsabilità sociale e a una comunicazione positiva. Dopo gli interventi istituzionali e la case history Generation Ami, i partecipanti hanno potuto interagire con la psicopedagogista Antonella Elena Rossi, ricevendo consigli pratici per affrontare il bullismo.



Citroën AMI è nel tempo diventata il simbolo della filosofia del progetto: un veicolo ideato per i giovani, che rompe gli schemi e abbatte barriere favorendo relazioni positive. Il suo design anticonformista, spesso oggetto di pregiudizi, si trasforma oggi in una leva educativa essenziale. AMI comunica concretamente il valore della diversità e la necessità di superare ogni stereotipo con autenticità.



I messaggi chiave della campagna sono chiari: Il bullismo si combatte ogni giorno; le parole hanno un peso e educare al rispetto significa educare al futuro; Citroën si schiera attivamente dalla parte dei giovani con un impegno continuo e misurabile; AMI è un simbolo di inclusione e dialogo, ponte fra mobilità sostenibile ed educazione sociale.