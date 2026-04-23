Chicco debutta alla Design Week: la nuova linea Meraviglia per la crescita autonoma

Chicco ha fatto il suo ingresso alla Design Week presentando la propria visione di design evolutivo presso l'ADI Design Museum. L'evento segna una svolta importante per il noto brand, che propone un approccio innovativo dove osservazione e responsabilità diventano principi fondamentali nella progettazione di prodotti per l'infanzia.

In questa cornice, Chicco ha svelato la linea Meraviglia, un sistema di design pensato per accompagnare le diverse fasi di crescita del bambino e promuoverne l'autonomia. La presentazione è avvenuta durante un panel dedicato all'evoluzione dello spazio domestico, tema centrale nel cambiamento delle abitazioni moderne a misura di famiglia.

All'incontro hanno partecipato figure di spicco come Alberto Rivolta, CEO Artsana Group, Roberto Lobetti Bodoni, Chief Marketing & Digital Officer Chicco, Rossana Gonella del Chicco Research Center e il designer Giulio Ceppi. I protagonisti hanno condiviso la loro visione su come il design possa evolvere insieme ai bisogni dei piccoli e delle famiglie. La linea Meraviglia è stata sviluppata per sostenere l'indipendenza dei bambini, con soluzioni flessibili, adattabili nel tempo e caratterizzate da materiali sicuri e sostenibili.

Osservazione dei comportamenti dei bambini, attenzione all'ambiente domestico e responsabilità progettuale sono i tre pilastri che guidano questa nuova direzione adottata da Chicco. La linea Meraviglia si distingue per la capacità di trasformarsi e adattarsi, favorendo un'interazione positiva tra bambino e spazio domestico nelle diverse fasi della crescita.

L'iniziativa segna una nuova fase per Chicco, che si afferma non solo come punto di riferimento nel settore dell'infanzia, ma anche come promotore di un design attento all'evoluzione famigliare e allo sviluppo dell'autonomia nei giovani.