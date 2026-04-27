Gardaland ospita la prima simulazione di maxi-emergenza sanitaria con La Sapienza

Gardaland Resort e Università La Sapienza hanno realizzato la prima simulazione di maxi-emergenza sanitaria. Coinvolti oltre 150 professionisti.

Gardaland Resort e l'Università La Sapienza di Roma hanno collaborato dando vita alla prima simulazione di maxi-emergenza sanitaria mai realizzata all'interno di un parco divertimenti italiano. L'iniziativa ha visto il coinvolgimento di oltre 150 professionisti tra operatori sanitari, soccorritori, istituzioni e il personale del parco, con l'obiettivo di trasformare la prevenzione in un sistema sempre più avanzato, concreto e misurabile.

Questo straordinario laboratorio a cielo aperto ha rappresentato un vero banco di prova operativo, volto a contribuire alla definizione delle prime linee guida cliniche nazionali dedicate alla gestione delle maxi-emergenze. Due gli scenari ad alta complessità messi in campo: uno sulla storica montagna russa Blue Tornado e l'altro su Animal Treasure Island, la dark ride acquatica indoor. Questi contesti sono stati studiati per riprodurre condizioni operative estremamente realistiche, mettendo alla prova le capacità decisionali, il coordinamento e la tempestività di intervento dei partecipanti.

L'iniziativa si inserisce in un progetto di formazione continua che da oltre 50 anni è tra i pilastri di Gardaland Resort: prevenzione, addestramento operativo e monitoraggio costante sono elementi che contribuiscono a garantire la sicurezza di ospiti e personale. L'esercitazione ha permesso di integrare e valorizzare le competenze teoriche acquisite durante la seconda edizione del Master di II livello in Maxi Emergenze Sanitarie attraverso esercitazioni pratiche essenziali per verificare l'efficacia dei protocolli operativi in scenari complessi e sicuri.

Hanno collaborato al progetto realtà di primo piano come SUEM 118 Verona, ULSS n. 9 Scaligera, Croce Rossa Italiana - Comitato di Bardolino Baldo Garda, Vigili del Fuoco - Comando Provinciale, SISMAX, SIIET e Performed. L'evento si configura come esempio concreto e replicabile di sinergia tra mondo accademico, sistema sanitario e realtà operative, dimostrando quanto la formazione possa diventare azione e la teoria trasformarsi in capacità reale di risposta alle emergenze.

L'iniziativa ad alto valore scientifico integra pratica e teoria, contribuendo a migliorare la prontezza e l'efficacia della risposta durante situazioni di crisi, come sottolineato dai promotori del progetto.

Un vero passo avanti per l'evoluzione delle strategie di sicurezza e gestione delle emergenze a livello nazionale.