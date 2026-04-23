Morphée, il regalo analogico e rilassante che ogni mamma desidera

Morphée di Città del sole è il regalo ideale per la Festa della Mamma: dispositivo analogico, meditazione guidata e relax, senza notifiche o schermi.

Regalare tempo per sé e momenti di vera disconnessione è oggi uno dei gesti più preziosi. In occasione della Festa della Mamma arriva Morphée, l'innovativo oggetto distribuito da Città del sole, pensato per offrire relax e tranquillità alle mamme sempre connesse.

Morphée si distingue per la sua elegante scocca in legno e un concetto completamente analogico e silenzioso. Nessuno schermo, nessuna app, nessuna distrazione: con tre semplici chiavi fisiche, Morphée permette di scegliere tra oltre 200 sessioni di meditazione e sofrologia, 16 suoni della natura e 16 musiche originali. La scelta della voce maschile o femminile accompagna dolcemente verso il relax o il sonno, senza interferire con la tecnologia digitale.

Meno notifiche, più relax: scegli Morphée e regala un sogno. Il dispositivo nasce per restituire alle mamme il valore del tempo per sé, aiutando a ridurre stress e ansia in modo naturale e favorendo un sonno profondo e rigenerante. La portabilità e le dimensioni compatte rendono Morphée adatto a ogni situazione: dalla pausa in ufficio, al viaggio, fino alla routine serale prima di addormentarsi.

Morphée fa parte della selezione "Natura e..." di Città del sole, che si basa sull'idea che la curiosità e la ricerca di meraviglia non appartengano solo all'infanzia. Crescere non significa smettere di meravigliarsi. Il prodotto è disponibile in tutti i negozi Città del sole e anche online, con un prezzo consigliato di 99,90 euro. Una proposta che invita a riscoprire la calma e a concedersi una vera pausa dal digitale, rendendo la Festa della Mamma un'occasione di benessere personale.