KINTO sostiene la Fondazione Casa di Davide: la mobilità come supporto sociale concreto

KINTO Italia rafforza il proprio impegno nel sociale con un’iniziativa concreta a sostegno della mobilità solidale. La Mobility Company del Gruppo Toyota ha infatti avviato una collaborazione con la Fondazione Casa di Davide ETS, realtà attiva da oltre trent’anni nell’assistenza ai bambini affetti da patologie oncoematologiche pediatriche e alle loro famiglie.

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: garantire spostamenti più semplici, sicuri e sostenibili a chi affronta percorsi di cura complessi lontano dalla propria città. La Fondazione, infatti, offre accoglienza gratuita a famiglie provenienti da tutta Italia che si recano a Roma per le cure presso l’area clinica di oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, punto di riferimento nazionale e internazionale in ambito pediatrico.

Nel quadro della partnership, KINTO Italia ha consegnato un Toyota Proace Verso Electric a 9 posti, un veicolo completamente elettrico pensato per rispondere alle esigenze quotidiane della Fondazione. La consegna è avvenuta presso la sede italiana del Gruppo Toyota, sottolineando il valore strategico di un progetto che unisce innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale.

Grazie a questo mezzo, la Fondazione potrà ottimizzare la gestione degli spostamenti, facilitando il trasporto dei piccoli pazienti e delle loro famiglie tra le strutture di accoglienza e l’ospedale. Un supporto concreto che contribuisce a ridurre lo stress logistico in un momento già delicato, migliorando la qualità della vita durante il percorso terapeutico.

L’iniziativa si inserisce nella visione di KINTO Italia, sempre più orientata verso una mobilità accessibile e sostenibile, capace di generare valore non solo economico ma anche sociale. La scelta di un veicolo elettrico rappresenta inoltre un ulteriore passo verso la riduzione dell’impatto ambientale, in linea con gli obiettivi globali del Gruppo Toyota.

Questa collaborazione dimostra come il settore della mobilità possa diventare un alleato fondamentale nel supporto alle comunità, trasformando un servizio in un vero e proprio strumento di inclusione. KINTO Italia e Fondazione Casa di Davide ETS tracciano così un modello virtuoso, in cui tecnologia e solidarietà viaggiano nella stessa direzione.