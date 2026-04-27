Pikmin Bloom arriva nei ristoranti Takumi Ramen di Milano con eventi esclusivi

Nintendo annuncia un'iniziativa che farà felici gli amanti di Pikmin Bloom e della buona cucina. Dal 11 maggio al 7 giugno i ristoranti Takumi Ramen in Europa, comprese le tre sedi milanesi, ospiteranno un evento unico che integra il popolare gioco di realtà aumentata con la cultura culinaria giapponese.

Durante questo periodo, gli ospiti che visiteranno i ristoranti Takumi Ramen potranno ottenere esclusivi Pikmin decorati, disponibili solo presso queste location, e partecipare al Walking Event direttamente tramite l'app Pikmin Bloom.

Questo evento rappresenta una nuova occasione per coinvolgere la community italiana e internazionale del gioco, offrendo ricompense speciali e un'esperienza sociale nuova anche nel contesto della ristorazione.

L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che desiderano esplorare la città di Milano in modo divertente, unendo la passione per Pikmin con l'esperienza culinaria proposta da Takumi Ramen.

L'attesa è già alta tra i fan che avranno la possibilità di ottenere Pikmin decorati unici per un periodo limitato e di condividere con altri giocatori momenti di gioco e convivialità nei tre locali milanesi.

Con questo evento, Pikmin Bloom continua così a espandere la sua presenza nella vita quotidiana degli utenti, proponendo iniziative che combinano gaming, socialità e nuove partnership con brand di riferimento anche fuori dall'universo videoludico.