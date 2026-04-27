Le Iene Inside affronta il fenomeno droghe: focus su fentanyl, tusi e protossido

Su Italia 1, Le Iene Inside esplora il mondo delle droghe tradizionali e sintetiche come fentanyl, tusi e protossido, analizzando rischi e diffusione.

Un nuovo appuntamento in prima serata su Italia 1 porta all'attenzione del pubblico il crescente e complesso fenomeno delle droghe tradizionali e di nuova generazione. Nella puntata di domani, Luigi Pelazza conduce lo speciale Droghe e nuove droghe, uno sguardo approfondito sulle sostanze stupefacenti che stanno cambiando il volto del mercato e della società.

Il programma propone un viaggio-racconto attraverso le principali droghe in circolazione oggi, soffermandosi non solo sulle sostanze più note, ma ampliando lo sguardo verso quelle nuove e spesso meno conosciute. Tra queste emergono il fentanyl e i nitazeni, potenti oppioidi sintetici caratterizzati da un altissimo rischio di dipendenza e overdose. La loro diffusione sta creando nuove sfide per la salute pubblica e le forze dell'ordine.

Un altro fenomeno analizzato è la tusi, un mix di sostanze sintetiche che viene comunemente venduto come "cocaina rosa". La facile reperibilità e la difficoltà nel riconoscere la composizione reale rendono queste sostanze particolarmente pericolose, specialmente tra i giovani. Lo speciale affronta anche il tema del DMT, un potente allucinogeno, e del protossido di azoto, meglio conosciuto come "palloncino": quest'ultimo è sempre più diffuso tra i giovani e ha raggiunto persino il mondo del calcio, dove non sono mancati casi di utilizzo tra alcuni atleti.

Il mercato delle sostanze stupefacenti è in continua evoluzione e diventa fondamentale comprenderne i rischi, tanto per i giovani quanto per le famiglie e gli operatori sociali.

La puntata si propone di informare e sensibilizzare il pubblico sulla realtà delle droghe odierne, senza sensazionalismi ma con dati, testimonianze e approfondimenti, per aiutare a riconoscere i segnali di nuove dipendenze e prevenire le conseguenze più gravi.