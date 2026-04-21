Realpolitik affronta crisi medio-orientale, sovranismo e negoziati USA-Iran

Attualità politica in primo piano a Realpolitik: impatto economico della crisi in Medio Oriente, sovranismo in Europa, negoziati tra USA e Iran, ospiti autorevoli.

L'impatto della crisi in Medio Oriente e il dibattito sul sovranismo europeo saranno al centro della nuova puntata di Realpolitik, in onda domani sera in prima serata su Retequattro e condotta da Tommaso Labate.

Il programma si concentrerà sulle conseguenze economiche dei conflitti mediorientali, con particolare attenzione ai recenti rincari che stanno mettendo a dura prova le finanze degli italiani. L'analisi verte sul legame tra instabilità geopolitica e dinamiche economiche interne, un tema che divide famiglie e imprese.

Un altro nodo caldo della serata sarà il dibattito sul sovranismo in Europa, riacceso dopo la manifestazione della Lega di sabato. Le opinioni si confronteranno sulle prospettive politiche del continente e sui rischi che potrebbe comportare un rafforzamento delle spinte nazionaliste, soprattutto in un contesto internazionale delicato.

Spazio anche a un approfondimento sulla norma del decreto Sicurezza, al centro di un acceso dibattito politico, dopo essere stata esaminata dal Quirinale nelle ultime ore. La questione, che coinvolge principi di diritto e sicurezza pubblica, promette di catturare l'attenzione di audience e opinionisti.

L'attualità internazionale sarà rappresentata dai negoziati tra Stati Uniti e Iran, previsti nelle prossime ore. Si parlerà delle possibili implicazioni diplomatiche per l'equilibrio internazionale e gli eventuali effetti sulle relazioni tra le principali potenze mondiali.

Come di consueto, il programma offrirà il commento sull'attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri, fornendo uno spaccato aggiornato dell'opinione pubblica.

In studio ospiti autorevoli: Rosy Bindi, Angelo Bonelli, Gennaro Sangiuliano, Giovanna Melandri e Alessandro Sallusti. La pluralità delle voci contribuirà a un dibattito ampio e articolato, assicurando una panoramica esaustiva sui principali fatti di cronaca e politica.