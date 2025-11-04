Domani sera a “È Sempre Cartabianca”: Ponte sullo Stretto di Messina, economia e disuguaglianze

Nel nuovo appuntamento di domani sera con “È Sempre Cartabianca”, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer, verranno affrontati temi di grande attualità e interesse pubblico. La serata promette di essere ricca di spunti di riflessione e discussione.

La Corte dei Conti blocca il Ponte sullo Stretto di Messina sarà il tema principale della puntata. La recente decisione della Corte di non validare il progetto ha riacceso il dibattito tra il Governo e la magistratura, creando incertezze sul futuro di un’opera di oltre 13 miliardi di euro. Questa costruzione, che avrebbe dovuto unire la Sicilia al continente, è da anni al centro di controversie politiche, economiche e ambientali. L’intervento della Corte dei Conti getta nuova luce su questi dibattiti, sottolineando le incognite che ancora circondano il progetto.

Lo sguardo si sposterà poi sulla prossima manovra economica, definita come la più povera in termini di risorse dal 2014. Questo dato preoccupa gli esperti e tutti coloro che seguono da vicino le evoluzioni del panorama economico italiano. Le risorse limitate previste dalla manovra pongono interrogativi su come il Governo intenda affrontare le numerose sfide economiche del paese.

A chiudere la serata sarà un approfondimento sulle grandi disuguaglianze sociali presenti in Italia. Nonostante il paese goda di una discreta ricchezza complessiva, c’è una netta disparità nella sua distribuzione. Il 50% della ricchezza nazionale è nelle mani di pochissimi, mentre ci sono milioni di lavoratori a rischio povertà. Questo argomento, estremamente attuale, solleva importanti questioni etiche e politiche su come affrontare e ridurre questo gap crescente tra i diversi strati della società.

L’appuntamento con “È Sempre Cartabianca” è fissato per domani, martedì 4 novembre, in prima serata su Retequattro. Con temi così rilevanti all’ordine del giorno, la puntata si preannuncia imperdibile per chi desidera approfondire le dinamiche socio-economiche del nostro paese.