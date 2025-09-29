RECARO al Salone Auto Torino 2025: innovazione, motorsport e anteprime mondiali

Si è conclusa ieri la tre giorni del Salone Auto Torino 2025, che ha trasformato il cuore della città in una vetrina internazionale per l’industria automobilistica. Tra i protagonisti assoluti c’è stata RECARO Automotive, che ha scelto la kermesse piemontese per presentare al pubblico le sue ultime innovazioni e rafforzare il legame con il mondo del motorsport e dello sport professionistico.

Il pubblico ha potuto ammirare da vicino la Kimera Evo 38, equipaggiata con i sedili RECARO Podium, e la Abt Classic Modell 9RS, anch’essa dotata di sedili firmati dal brand tedesco. Due showcar capaci di raccontare la versatilità della tecnologia RECARO, oggi scelta dai marchi più esclusivi.

Ma l’attenzione è stata catturata anche dall’annuncio del nuovo RECARO Racing Team, che debutterà ufficialmente al Rally Legend di San Marino. La presentazione della vettura ufficiale è stata uno dei momenti clou dell’intera manifestazione.

Il Salone ha ospitato anche la world premiere del RECARO Trophy, un innovativo sedile sportivo in fibra di carbonio. Questo concept segna l’inizio di una nuova generazione di sedili ad alte prestazioni, dove leggerezza, ergonomia e performance estreme si fondono in un design audace, destinato a ridefinire gli standard del settore.

Oltre al Trophy, RECARO ha portato in scena l’intera gamma Performance e Race Seats, con modelli come RECARO Pole Position 2026, Sportster CS e Sport C, oltre a un nuovo Race Seat Concept. Grande curiosità anche per le novità dedicate al mondo sportivo con i sedili RECARO Champion, progettati per le panchine degli stadi, e i RECARO Star, pensati per le VIP area. Un settore, quello delle sedute sportive, in cui il marchio è già presente in oltre 200 stadi nel mondo.

Lo stand RECARO è stato concepito come un punto di incontro con il pubblico, con esperienze digitali interattive come i social wall e uno spazio dedicato al merchandising esclusivo, disponibile anche online con sconti riservati.

Con la sua partecipazione al Salone Auto Torino 2025, RECARO ha confermato il suo ruolo di riferimento nel connubio tra innovazione, design e sportività, offrendo uno sguardo sul futuro dei sedili automobilistici e rafforzando il suo legame con le competizioni e le passioni dei fan.