Red Bull Ape Rush 2025: adrenalina e creatività sulla Riviera del Conero nonostante il maltempo

La prima edizione del Red Bull Ape Rush ha trasformato la Riviera del Conero in un’esplosione di creatività, passione e ingegno tutto italiano. Nonostante il maltempo che ha colpito Sirolo sabato 26 luglio, limitando parte del programma previsto per la giornata conclusiva, l’evento ha riscosso un grande successo grazie alla spettacolare SPRINT RUSH di venerdì, che ha conquistato pubblico e partecipanti con energia travolgente.

Il tracciato, allestito tra le curve panoramiche del Conero, ha visto oltre 20 team sfidarsi in una gara mozzafiato, tra ostacoli, scenografie a tema marino e colpi di scena in pieno stile Red Bull. È proprio sulla base dei tempi registrati durante la giornata di venerdì che è stata stilata la classifica ufficiale, che ha premiato al primo posto il Novi Racing Team, seguito da Sala Squadra Corse e Pescheria Paranza.

L’Ape Piaggio, simbolo intramontabile dell’ingegno e della cultura italiana, è stata al centro della scena, reinterpretata in chiave creativa con personalizzazioni ispirate al mondo della pesca e dei pescatori. Le squadre si sono cimentate in prove di guida tecnica e missioni cronometrate, trasformando un semplice mezzo di trasporto in una vera e propria opera d’arte su tre ruote.

L’evento è stato inaugurato in grande stile grazie all’arrivo dell’Ape Red Bull guidata da Loris Rosati, cinque volte campione italiano di Ape Proto Evolution, affiancato dal creator Sinna, che ha contribuito a dare ulteriore visibilità all’evento. Rosati ha dichiarato: “Partecipare a Red Bull Ape Rush è stata un’esperienza fantastica. L’atmosfera era incredibile e il tracciato, seppur tecnico, ha reso tutto molto divertente. C’è stata grande partecipazione e creatività, e sono certo che questa sia solo la prima di molte edizioni.”

A sottolineare il forte carattere artistico dell’evento, Sinna, in veste di giudice speciale, ha assegnato il Premio Creatività al team Occhialini Rosa, conquistando pubblico e giuria con una Ape personalizzata in bianco e rosa, decorata da una vela simbolica e due remi montati sul retro: un’originale fusione tra estetica nautica e ironia pop, che ha rappresentato perfettamente lo spirito dell’evento.

Red Bull Ape Rush 2025 si è confermato come un evento unico nel suo genere, in grado di valorizzare l’italianità autentica fatta di bellezza, operosità, comunità e spirito di squadra. La suggestiva cornice di Sirolo e della Riviera del Conero si è trasformata in un’arena a cielo aperto, capace di offrire al pubblico un’esperienza vibrante, dove nemmeno la pioggia è riuscita a spegnere l’entusiasmo.

Fondamentale per la riuscita dell’evento è stato il supporto di Open Fiber, partner tecnologico dell’edizione, che ha garantito una connettività veloce e affidabile anche in riva al mare, rendendo possibile la copertura mediatica in tempo reale e l’interazione digitale con il pubblico.