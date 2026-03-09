Connect with us

Renault porta la “Pop Art Car” sugli Champs-Élysées: l’auto diventa opera d’arte

Dal 4 marzo al 26 aprile 2026, il DÉFILÉ RENAULT – THE CARWALK apre le porte a una nuova esperienza artistica e culturale: “Pop Art Car”, un’esposizione che trasforma il legame fra automobile e arte in un dialogo inedito tra pop art, arte urbana e design industriale.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Fondo Renault per l’Arte e la Cultura, nasce dal desiderio di “elettrizzare” il Défilé Renault sugli Champs-Élysées, uno dei luoghi simbolo di Parigi, con una mostra capace di ridefinire i confini tra linguaggi estetici e immaginario collettivo. L’auto viene qui elevata a soggetto artistico, divenendo motivo pop, oggetto di interpretazione e materia su cui sognare.

“Pop Art Car” unisce tre mondi familiari – la pop art, l’arte urbana e il settore automobilistico – fondendo cultura popolare e innovazione industriale in un percorso visivo sorprendente. L’intento è di celebrare il potere simbolico dell’auto all’interno della cultura contemporanea, presentandola non soltanto come mezzo di trasporto ma come supporto per l’espressione creativa e il sogno.

In questo contesto Renault sceglie di celebrare il connubio tra arte e cultura popolare, svelando al pubblico una creazione mai presentata prima: l’“Invader del 2008”. Quest’opera, rimasta finora inedita, rappresenta una tappa significativa nella storia del rapporto tra il marchio francese e il mondo dell’arte, a dimostrazione di un impegno autentico e duraturo nel valorizzare il legame tra creatività e industria.

L’esposizione conferma il ruolo di Renault come marchio capace di interpretare il presente in modo innovativo, unendo tradizione, design e sensibilità artistica. Attraverso “Pop Art Car”, il visitatore è invitato a riscoprire l’automobile come simbolo di emozione, libertà e immaginazione. Una mostra che non solo illumina gli Champs-Élysées ma riflette anche una visione più ampia: quella di un futuro in cui tecnologia, arte e cultura dialogano in perfetta armonia.

