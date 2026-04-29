Roland-Garros eSeries 2026: record mondiale per il torneo eTennis su mobile

La Roland-Garros eSeries by Renault 2026 segna una svolta nel mondo degli eSports, stabilendo un nuovo record globale di partecipazione con più di 561.000 giocatori provenienti da 221 paesi e oltre 11,5 milioni di match disputati sulla piattaforma Tennis Clash. Si tratta della competizione di eTennis più ampia e inclusiva a livello internazionale, confermando la portata crescente di questo fenomeno che unisce gamer e appassionati di tennis di ogni parte del pianeta.

L'evento clou si svolgerà il 23 maggio 2026 nell'auditorium Roland-Garros a Parigi davanti a un pubblico dal vivo e con la trasmissione in diretta mondiale. Otto finalisti, ognuno rappresentante una nazione diversa, si sfideranno per il titolo: Omer Feder (Israele), Anindya Lestari (Indonesia - miglior donna qualificata #1), Alessandro Bianco (Italia), Francisca Oisel (Cile - miglior donna qualificata #2), Victor Ionescu (Romania), Hizir Balkanci (Turchia), Eugen Mosdir (Germania) e il campione in carica Samuel Sanin Ortiz dalla Colombia.

Due leggende del tennis francese, Gilles Simon e Benoît Paire, saranno i capitani delle squadre e guideranno i giocatori con strategie e consigli maturati ai massimi livelli. Simon, ex numero 6 del mondo e già ambasciatore dell'evento, porterà la sua esperienza di 14 titoli ATP. Paire, ex Top 20 e tre titoli ATP, sarà invece al comando della squadra rivale e promette spettacolo e coinvolgimento grazie al suo stile unico.

La formula prevede una fase preliminare Swiss Stage il 22 maggio, dove ogni partecipante giocherà più incontri per determinare la composizione delle squadre. Nel Team Stage del 23 maggio, le due formazioni si confronteranno in almeno quattro match: la squadra vincente accederà al Winner Bracket della fase individuale, la perdente partirà dal Loser Bracket. Da quel momento sarà la modalità doppia eliminazione a decretare i due finalisti.

La finale sarà trasmessa in tre lingue: in francese sulla piattaforma digitale di France Télévisions con commento della nota conduttrice Laure Valée, in inglese sul canale YouTube ufficiale Roland-Garros con il caster Brandon Smith e in portoghese su Disney+ Brasile insieme allo YouTuber Tênis Além do Óbvio. Le voci specialistiche di Quento e Benny (GP365) animeranno ulteriormente la diretta, contribuendo all'approfondimento tecnico e all'intrattenimento.

Il montepremi complessivo di 5.000 euro sarà suddiviso tra i due finalisti. L'iniziativa, promossa dalla Federazione Francese Tennis e sostenuta da partner come Renault e Mastercard, ribadisce la volontà di promuovere inclusività e innovazione, anche grazie ai circuiti riservati alle migliori giocatrici donne nel rispetto dell'equilibrio di genere.

"Sono convinto che arrivare a questo livello di gioco richieda un vero spirito competitivo, anche se non lo vedo solo sotto quella prospettiva, porta con sé anche una forte dimensione umana e sociale. È una preziosa opportunità per ritrovare amici e conoscerne di nuovi. Da campione in carica sento naturalmente una maggiore responsabilità e pressione quando gareggio e sono determinato a vincere nuovamente il titolo. Voglio dimostrare che la vittoria dell'anno scorso non è stata né fortuna né caso, restando però pienamente consapevole che tutti i partecipanti hanno un talento straordinario e meritano il trofeo", afferma Samuel Sanin Ortiz.

Anche Benoît Paire commenta con entusiasmo: "Partecipare come capitano al più grande torneo di eTennis è un'esperienza unica. Tennis Clash è una vera prima prova per me! Darò tutto per trasmettere la mia esperienza al team, continuando a divertirmi anche sotto pressione. Ci saranno scherzi, divertimento e cercheremo insieme la chiave del successo. Non indietreggeremo mai, soprattutto contro Gilles!"

Attraverso la piattaforma Tennis Clash, sviluppata da Wildlife Studios e con una community di 180 milioni di download nel mondo, Roland-Garros eSeries continua a consolidare la propria leadership nel panorama eSportivo globale, garantendo coinvolgimento e spettacolo sia agli spettatori in arena che agli utenti collegati online.